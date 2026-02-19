Problemas para la Selección Argentina: prohíben salir del país al presidente de la AFA

Un nuevo frente judicial sacude al fútbol argentino. La Justicia citó a indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa vinculada a presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Además de la citación, el juzgado interviniente dispuso una medida clave: la prohibición de salir del país para ambos dirigentes mientras avance la investigación. La decisión genera impacto directo en la estructura dirigencial que conduce a la Selección Argentina, en un año cargado de compromisos internacionales y a cuatro meses del Mundial 2026.

De qué se los acusa

La causa se originó a partir de un planteo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que solicitó la indagatoria de Tapia y Toviggino por presuntas irregularidades vinculadas a la retención y eventual falta de pago de impuestos y aportes.

Según la información publicada por medios argentinos, la investigación apunta a posibles incumplimientos en obligaciones fiscales y previsionales. La indagatoria es una instancia formal en la que los imputados pueden ejercer su derecho a defensa ante el juez.

Por el momento, no hay condena ni procesamiento firme, pero la citación implica que el magistrado considera que existen elementos suficientes para profundizar la investigación.

Prohibición de salir del país

La medida cautelar impuesta por la Justicia establece que ni Tapia ni Toviggino podrán abandonar Argentina hasta nuevo aviso judicial. Este tipo de restricciones suele aplicarse cuando el tribunal considera que existe riesgo procesal o posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

La decisión podría tener consecuencias en la agenda internacional de la AFA, especialmente si se requieren viajes oficiales, reuniones con organismos internacionales o compromisos vinculados a competencias fuera del país.

Impacto en la AFA y en la Selección

Aunque la causa es de carácter fiscal y no deportivo, el impacto institucional es evidente. Tapia es la máxima autoridad del fútbol argentino y uno de los dirigentes con mayor peso en el escenario regional e internacional.

En términos operativos, la estructura deportiva de la Selección no se ve afectada directamente por la medida judicial. Sin embargo, el contexto institucional puede generar ruido político y mediático en un momento clave del calendario futbolístico.

Argentina viene de un ciclo exitoso en el plano deportivo y mantiene una agenda activa de competencias y amistosos internacionales. La estabilidad dirigencial suele ser un factor importante en la planificación de alto nivel.

Qué puede pasar ahora

En las próximas semanas se realizará la indagatoria de ambos dirigentes. Tras esa instancia, el juez deberá definir si dicta procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento.

Mientras tanto, la prohibición de salida del país seguirá vigente hasta que el tribunal decida levantarla o modificarla.

El caso abre un nuevo capítulo en la relación entre la dirigencia del fútbol argentino y los organismos de control fiscal, en un escenario donde la transparencia y la rendición de cuentas son cada vez más observadas tanto por la opinión pública como por las instituciones internacionales.

La causa recién comienza, pero ya tiene impacto político y deportivo. Y en el fútbol argentino, ambos planos rara vez avanzan por separado.

