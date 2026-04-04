El Pentágono identifica a cuatro mexicanos entre los soldados del ejército estadounidense heridos en Irán

Además de los 13 militares estadounidenses muertos en la guerra sostenida en contra de Irán, el Pentágono dio a conocer que, entre los 365 soldados heridos figuran al menos cuatro señalados como mexicanos.

A través de un escueto informe, se brindan algunos detalles de la operación denominada “Furia Épica”, la cual se inició el 28 de febrero.

A la cantidad de heridos se agregan otros 63 heridos pertenecientes a la Armada, de los cuales 19 forman parte de la Infantería de Marina y 36 pertenecen a la Fuerza Aérea.

Con respecto a los 13 miembros que perdieron la vida en el cumplimiento del honor, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.

Estos datos son expuestos en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) del Pentágono, donde también se hace referencia a otros tres soldados de origen hispano, pero sin especificar la nacionalidad correspondiente de cada uno de ellos.

En el desglose de cifras no se incluyen posibles bajas o heridos surgidos a raíz del derribe de dos aviones militares estadounidenses ocurrido el viernes en territorio iraní.

La estrategia de Irán de emplear drones en lugar de soldados le ha causado ya algunas bajas a las tropas estadounidenses. (Crédito: Iranian Army vía AP)

Dicho incidente ocurrió días después de que el presidente Donald Trump emitió un discurso dirigido a los estadounidenses donde prácticamente decretó un triunfo anticipado frente a la República Islámica al asegurar haber destruido a la armada y fuerza aérea iraní, así como inutilizado a sus misiles dejando paralizado a la milicia rival.

“Me complace decir que estos objetivos estratégicos centrales están casi cumplidos. Durante las próximas dos o tres semanas vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen”, señaló.

Sin embargo, al parecer algo no está marchando como lo planeó el republicano quien incluso se atrevió a fijarle un plazo de 48 horas a las autoridades de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz o de lo contrario

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para LLEGAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se está acabando: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió el mandatario republicano en la plataforma Truth Social.

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