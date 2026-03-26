Trump amplía ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión del ultimátum a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, fijando como nueva fecha límite el próximo 6 de abril, en medio de negociaciones que, según afirmó, muestran avances.

A través de su red social Truth Social, el mandatario explicó que la decisión responde a una solicitud del propio gobierno iraní y que las conversaciones continúan en curso. El nuevo plazo vence a las 20:00 horas de Washington, lo que equivale a la medianoche del 7 de abril en horario GMT.

El republicano había advertido previamente que, de no cumplirse sus exigencias, su administración consideraría ataques contra infraestructuras clave de Irán, incluidas centrales eléctricas. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha sido un punto central de tensión desde el inicio del conflicto.

"As per Iranian Government request, please let this statement serve to represent that I am pausing the period of Energy Plant destruction by 10 Days to Monday, April 6, 2026, at 8 P.M., Eastern Time. Talks are ongoing and, despite erroneous statements to the contrary by the Fake… pic.twitter.com/LEURAJnRta — The White House (@WhiteHouse) March 26, 2026

Señales de negociación en medio de tensiones

Trump aseguró que Irán ha dado señales de apertura al permitir el paso de al menos diez buques petroleros por el estrecho como gesto de buena voluntad. Según el mandatario, estos barcos, algunos de ellos con bandera paquistaní, comenzaron a transitar recientemente, lo que interpretó como una muestra de que Teherán busca avanzar hacia un acuerdo.

El presidente también afirmó que los interlocutores iraníes actuales “son muy diferentes” a los previos al inicio de la guerra, iniciada el 28 de febrero, y aseguró que incluso ofrecieron disculpas durante las conversaciones.

En paralelo, el gobierno estadounidense habría presentado un plan de 15 puntos a Irán, con mediación de Pakistán, con el objetivo de poner fin al conflicto. Sin embargo, autoridades iraníes han rechazado esa propuesta, manteniendo una postura crítica frente a Washington.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, calificó las acciones de Estados Unidos como contradictorias, señalando que mientras se habla de diálogo, también se incrementa la presencia militar en la región.

.@SECWAR "A-10 Warthog and Apache helicopter gunships are flying strike missions inside Iranian airspace and the Strait of Hormuz at will.



You only send these slow, low-flying close air support platforms when the enemy has no meaningful air defenses left." pic.twitter.com/VZ8c3hhbBK — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 26, 2026

Preparativos militares y presión diplomática

Mientras la Casa Blanca insiste en el progreso de las negociaciones, el Pentágono evalúa distintos escenarios de intervención militar, incluyendo posibles operaciones terrestres, de acuerdo con reportes publicados por el medio Axios.

Trump indicó que una eventual nueva extensión del ultimátum dependerá de las recomendaciones de su equipo cercano, entre ellos el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

“Aún no lo sé”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre una posible nueva prórroga, dejando abierta la posibilidad de modificar la estrategia dependiendo del avance de las conversaciones.

El control del estrecho de Ormuz sigue siendo un factor determinante en el mercado energético global. Desde el inicio del conflicto, el bloqueo parcial de esta vía ha generado volatilidad en los precios del crudo, aumentando la presión internacional para lograr una solución diplomática.

Pese a los gestos reportados por Washington, el escenario continúa marcado por la incertidumbre. La combinación de presión militar y negociación mantiene en vilo a la comunidad internacional, ante el riesgo de una escalada mayor en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

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