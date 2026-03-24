Trump afirma que Irán ofreció un “regalo muy grande” ligado al estrecho de Ormuz en medio de negociaciones

Donald Trump aseguró que Irán ha ofrecido a su país “un regalo muy grande” relacionado con el estratégico Estrecho de Ormuz, aunque evitó revelar detalles sobre su naturaleza.

Durante declaraciones a la prensa, el mandatario afirmó: “Ayer hicieron algo que fue asombroso. De hecho, nos hicieron un regalo… fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo”, subrayando que se trata de un gesto vinculado al petróleo y el gas y no al programa nuclear iraní.

Trump añadió que este “regalo” demuestra que Washington está negociando “con las personas indicadas” y reforzó su optimismo sobre un posible acuerdo: “Van a llegar a un acuerdo”, dijo, insistiendo en que ambas partes ya están en conversaciones activas.

El presidente también destacó que, tras recientes acciones militares en las que, según sus palabras, murieron altos dirigentes iraníes, incluido Alí Jameneí, el liderazgo actual en Teherán “es muy diferente” al anterior: “Esto es realmente un cambio de régimen… los líderes son muy distintos a los que crearon todos esos problemas”,

En paralelo, Trump reiteró su postura firme sobre el programa nuclear iraní: “No van a tener armas nucleares”, al tiempo que describió el conflicto como una “operación militar” que, según él, está prácticamente resuelta: “Esta guerra ha sido ganada… el ejército está totalmente derrotado”.

Sobre el proceso diplomático, señaló que figuras como Marco Rubio, JD Vance, así como Jared Kushner y Steve Witkoff, participan en las negociaciones con Irán. Sin embargo, evitó confirmar si habrá contactos directos presenciales con representantes iraníes.

Finalmente, Trump elogió al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, al describirlo como “un guerrero”, en referencia a sus conversaciones recientes con el líder del Golfo.

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