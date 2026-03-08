Irán lanza un nuevo ataque con misiles contra Israel tras elección de nuevo líder supremo

El fantasma de una guerra regional total se intensificó la madrugada de este lunes, luego de que Irán lanzara una lluvia de proyectiles contra territorio israelí. El ataque marca la primera acción bélica de envergadura bajo el mandato del ayatolá Mojtaba Jamenei, recientemente nombrado como el tercer Guía Supremo de la República Islámica.

Las sirenas de emergencia se activaron en el centro y norte de Israel, obligando a miles de civiles a buscar refugio. Según reportes de la cadena estatal Kan TV, aunque varios misiles impactaron en zonas abiertas, los sistemas de defensa aérea interceptaron gran parte de la ofensiva. Hasta el momento, los servicios de emergencia no han reportado personas heridas.

La televisión estatal iraní, Islamic Republic of Iran Broadcasting, confirmó el ataque y lo describió como la primera ofensiva con misiles desde la designación de Jamenei como líder supremo.

En un mensaje difundido en la plataforma Telegram, el medio aseguró que “los misiles defensivos iraníes responden al tercer guía de la República Islámica”.

Las imágenes difundidas por la emisora mostraron el fuselaje de uno de los proyectiles con la inscripción “A tus órdenes, Seyyed Mojtaba”, en aparente referencia al nuevo dirigente religioso.

Escalada militar en la región

El intercambio de ataques ocurre en medio de una creciente escalada militar en la región, marcada por enfrentamientos simultáneos en el Líbano entre fuerzas israelíes y el movimiento armado Hezbolá, aliado de Teherán.

El grupo libanés afirmó que combatientes suyos enfrentaron a tropas israelíes que llegaron en helicópteros a zonas montañosas al este del país, cerca de Baalbek. Según el movimiento, al menos quince aeronaves habrían participado en la operación.

Un funcionario de Hezbolá, citado por agencias internacionales bajo condición de anonimato, aseguró que uno de los helicópteros israelíes fue derribado durante el enfrentamiento, aunque la versión no ha sido confirmada por Israel.

La nueva ofensiva se produce en un momento de alta tensión tras los recientes ataques de Israel contra infraestructura energética iraní, lo que ha elevado el riesgo de un conflicto regional de mayor escala.

Mientras tanto, Washington ordenó la salida del personal no esencial de su embajada en Arabia Saudita, citando preocupaciones por la seguridad ante posibles represalias iraníes.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, que teme que la confrontación entre Irán y sus adversarios continúe ampliándose en los próximos días.

