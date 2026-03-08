Irán advierte a Trump que si continúa la guerra no habrá petróleo para vender ni producir

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que la continuidad de la guerra en Medio Oriente podría provocar una interrupción total en la producción y venta de petróleo, con consecuencias económicas globales.

A través de la red social X, Qalibaf respondió a declaraciones previas del presidente estadounidense sobre el mercado energético. “Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, dice que pronto se corregirán por sí solos”, señaló el político iraní. “Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo”, afirmó.

El líder parlamentario sostuvo que el conflicto no solo afectaría a Irán, sino también a la economía mundial. Según dijo, el aumento de los costos energéticos “quema los intereses de Estados Unidos, de los países de la región y del resto del mundo”, al advertir que la escalada militar podría provocar una crisis energética internacional.

El conflicto ha afectado uno de los puntos más estratégicos del comercio energético global: el estrecho de Ormuz. Por este corredor marítimo transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción genera volatilidad inmediata en los mercados energéticos.

Desde el inicio de la escalada militar, el tránsito de buques petroleros se ha reducido considerablemente, mientras que varias navieras han suspendido rutas debido a los riesgos de seguridad.

La tensión también se refleja en los precios del crudo. Analistas reportan que el barril ha superado recientemente los $100 dólares, impulsado por el temor a un déficit global de suministro si el conflicto se prolonga o se bloquea completamente el estrecho de Ormuz.

Además, expertos advierten que el choque energético podría retirar hasta 20 millones de barriles diarios del mercado mundial, lo que elevaría aún más los precios y generaría presiones inflacionarias a nivel global.

La advertencia de Irán se produce después de que Israel lanzara ataques contra infraestructuras energéticas iraníes, incluidos depósitos de petróleo y centros de transferencia en las provincias de Teherán y Alborz. Los bombardeos provocaron incendios y liberación de sustancias tóxicas en el aire, lo que llevó a las autoridades a pedir a la población permanecer en casa.

