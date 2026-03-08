Guerra en Irán dispara impulsa el petróleo por encima de los $100 dólares por barril

El precio internacional del petróleo superó este domingo los $100 dólares por barril por primera vez desde 2022, impulsado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la creciente preocupación por el suministro energético mundial.

Los precios del West Texas Intermediate (WTI) alcanzaron cerca de $110 dólares por barril, mientras que el Brent Crude, referencia global del mercado petrolero, superó los $105 dólares, según reportes de mercados energéticos.

El alza se produce después de una semana de enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán, que han elevado el riesgo de interrupciones en el suministro de crudo en Medio Oriente, una región clave para el mercado energético mundial.

Analistas señalan que la principal preocupación es la situación en el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

Crude Oil Hits $100



Crude prices surged as much as 15% to more than $100 per barrel after leading Middle Eastern producers curtailed production because the crucial Strait of Hormuz remains shut due to the Iran war. Ku…



More here: https://t.co/giat1r0qjB pic.twitter.com/Pkvsh5U1za — TRADING ECONOMICS (@tEconomics) March 8, 2026

De acuerdo con un informe de la firma de análisis económico Trading Economics, el precio del Brent subió hasta 15% y superó los $100 dólares debido a que varios productores de Medio Oriente redujeron su producción ante el cierre o interrupción de rutas en esa vía marítima.

Diversos analistas del sector energético también han advertido que una interrupción prolongada del tránsito por el estrecho podría provocar una crisis de suministro global, presionando aún más los precios del crudo.

Pese al contexto, Donald Trump restó importancia al aumento del petróleo y aseguró que el incremento en los precios es una consecuencia temporal del conflicto.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, el mandatario afirmó: “Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡Solo los tontos pensarían diferente!”

Trump también calificó el aumento de los combustibles como “un pequeño fallo” derivado del conflicto.

Sin embargo, en Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina también ha aumentado desde el inicio del conflicto. Según datos de la American Automobile Association (AAA), el costo promedio del combustible subió 16% en la última semana, equivalente a unos 47 centavos por galón, hasta situarse en alrededor de $3.45 dólares por galón.

Especialistas advierten que mientras continúe la guerra y exista riesgo de interrupciones en el suministro de crudo en Medio Oriente, los precios del petróleo podrían mantenerse elevados e incluso superar los niveles actuales.

Sigue leyendo: