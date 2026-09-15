Coach de vida mató a puñaladas a su madre en Florida horas después de publicar un video sobre el perdón

Un hombre de Florida es acusado de matar a puñaladas a su madre de 77 años dentro de la vivienda que ambos compartían en Delray Beach, informó la policía.

Alexander Harrington, de 50 años, llamó al Departamento del Sheriff del condado de Palm Beach alrededor de las 2:00 p. m. del viernes para informar que había matado a su madre, según una declaración jurada de causa probable revisada por Law&Crime.

Los agentes acudieron a la vivienda y encontraron a Harrington en el exterior.

Al ingresar, localizaron a la víctima, identificada por WPEC como Susan Baratto, en la sala de estar. La mujer estaba cubierta de sangre y presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Los paramédicos determinaron que había muerto en el lugar. Un cuchillo fue encontrado en el suelo cerca de su cuerpo.

El hombre habría confesado a los agentes

Harrington también presentaba una laceración en el brazo izquierdo.

Mientras los paramédicos lo atendían, le preguntaron qué había ocurrido. “Maté a mi mamá”, respondió presuntamente, según el documento policial.

Posteriormente, los detectives lo trasladaron para interrogarlo. Después de recibir la advertencia de sus derechos, Harrington habría admitido haber apuñalado a su madre y haber llamado a las autoridades para reportar lo sucedido.

La declaración jurada no especifica qué provocó el ataque ni describe qué ocurrió antes del enfrentamiento entre madre e hijo.

Harrington fue acusado de asesinato en primer grado.

Había hablado sobre el perdón poco antes del crimen

El caso también llamó la atención por una publicación que Harrington habría realizado en redes sociales apenas un día antes de la muerte de su madre.

En su página de Facebook se describía como entrenador de vida y “sanador intuitivo”. En el video, habló sobre el perdón y se presentó como “uno de los caballeros blancos de Cristo”.

“Tenemos que perdonar a las personas de nuestro pasado”, dijo en la grabación.

También aseguró que había escrito los nombres de todas las personas que alguna vez lo habían lastimado y que las había perdonado.

La publicación fue realizada horas antes de que, según las autoridades, ocurriera el ataque mortal.

Harrington permanece detenido sin fianza

Durante la investigación, Harrington dijo a las autoridades que había mantenido sobriedad desde 2007 y que había sido diagnosticado con trastorno esquizoafectivo y trastorno bipolar, de acuerdo con la declaración jurada.

Las autoridades no han señalado que alguno de esos antecedentes explique el ataque ni han establecido públicamente un motivo para el homicidio.

Harrington permanece detenido en la cárcel del condado de Palm Beach sin derecho a fianza.

Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 5 de noviembre.

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