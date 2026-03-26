Trump arremete contra la OTAN por Irán: “Nunca olvidaremos que nos dieron la espalda”

Donald Trump lanzó duras críticas contra la OTAN tras su negativa a participar en la ofensiva militar liderada por Washington e Israel contra Irán, advirtiendo que su país “nunca olvidará” la falta de apoyo de la alianza.

Durante una reunión de gabinete, Trump expresó su molestia con los países aliados: “Estamos muy decepcionados con la OTAN, porque no ha hecho absolutamente nada”, y agregó que desde hace años considera que la organización es “un tigre de papel”.

El mandatario fue más allá al advertir consecuencias a futuro: “Nos vamos a acordar, nos acordaremos dentro de unos meses (…) Nunca olvidaremos”, insistiendo en que la falta de respaldo en este conflicto marcará las relaciones con los aliados.

Trump también criticó lo que calificó como una reacción tardía de algunos países: “Ahora todos quieren ayudar, justo cuando han sido aniquilados (…) Pero se supone que uno debe involucrarse cuando la guerra comienza”, dijo, en referencia a ofrecimientos posteriores de apoyo militar.

Incluso señaló directamente al Reino Unido, asegurando que había prometido asistencia semanas antes: “Tuvimos al Reino Unido diciendo hace tres semanas que enviarían ayuda”.

Horas antes, el presidente publicó en su red Truth Social un mensaje en el mismo tono: “Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán (…) ¡Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero “nunca olviden” este momento!”.

Las declaraciones se producen en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, considerada la mayor en la región en décadas.

Trump ha defendido la operación asegurando que debilitó severamente a Teherán, afirmando que “casi todo ha sido destruido” en términos de capacidades militares iraníes, aunque sin detallar un plan claro para el futuro del país.

Asimismo, el mandatario ha sostenido que la guerra podría terminar “muy pronto”, aunque ha dejado abierta la posibilidad de una escalada si Irán afecta el suministro global de petróleo.

Así, la advertencia de que Washington “no olvidará” la postura de sus aliados podría tener repercusiones en el futuro de la OTAN y en la cooperación militar entre Estados Unidos y Europa.

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