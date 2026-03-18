El demócrata Jim McGovern anticipa que la idea de Trump de apoderarse de países afectará a EE.UU.

Jim McGovern, representante por Massachusetts, advierte que la posición asumida por el presidente Donald Trump de apoderarse de países como Venezuela y Cuba tendrá un severo impacto para Estados Unidos con repercusiones a nivel global.

El 3 de enero, por órdenes del magnate neoyorquino, las fuerzas estadounidenses realizaron incursiones militares y bombardeos en Venezuela ocasionando la muerte de decenas de integrantes del ejército bolivariano.

La misión consistía en capturar al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores para llevarlos a Nueva York, donde enfrentarán un juicio bajo acusaciones de encabezar a un cartel que traficaba droga con destino final en Estados Unidos.

No obstante, diversos analistas políticos coinciden en señalar que el verdadero propósito de la incursión fue apoderarse de los yacimientos de petróleo venezolanos para de esa manera cortarles el suministro de crudo a otras naciones consideradas hostiles para Washington como es el caso de Cuba.

Aunque la acción fue calificada como violación a la soberanía de la nación sudamericana, nadie se atrevió a increpar a Donald Trump y de ahí derivó su idea de endurecer el embargo a las importaciones de petróleo dirigidas a Cuba, país al que ha dicho puede hacerle lo que le venga en gana.

“Creo que puedo hacer lo que quiera con ella. Ya sea que la libere o la tome, ahora es una nación muy debilitada. Tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor”, expresó durante una reunión sostenida en Washington con algunos miembros de la prensa.

El gobierno cubano afirma estar dispuesto a defender su soberanía y tiene preparadas a sus fuerzas armadas para repeler cualquier amenaza estadounidense sin importar su superioridad militar. (Crédito: Javier Galeano / AP)

Al respecto, durante su intervención en el programa “Balance of Power”, el cual transmite Bloomberg, el demócrata Jim McGovern advirtió sobre el riesgo que conlleva intervenir en el destino tanto de Venezuela como de Cuba.

“Donald Trump cree que puede intimidar a cualquiera en todo el mundo y apoderarse de este país, o de aquel, o de cualquier país que le plazca. Habla de convertir a Cuba en un estado satélite de Estados Unidos. Imagínense ser cubano y escuchar eso”, señaló.

Sin embargo, el riesgo más grande detectado por el representante se esconde en el paso que darían otras potencias como China y Rusia también interesadas en extender su territorio a expensas de someter a otros países.

“Francamente, eso nos va a salir caro, pues sienta un precedente peligroso. No me puedo imaginar lo que estarán pensando China y Rusia. China probablemente esté diciendo: ‘Ahora es un buen momento para apoderarme de Taiwán’; en tanto que Rusia está diciendo: ‘No me hables de Ucrania. Porque estás entrando en Venezuela, estás entrando en Irán, estás entrando ahora en Cuba’”, subrayó.

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