Venezuela reporta que entre 100 y 120 venezolanos murieron tras ataque de EE.UU.

A unas semanas del operativo militar estadounidense en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, el fiscal general del país latinoamericano, general Tarek William Saab, aseguró que murieron entre 100 y 120 venezolanos, tanto civiles como militares, como resultado del ataque.

Durante una declaración transmitida por el canal privado Globovisión, el funcionario calificó como una masacre la intervención registrada a inicios de enero en Caracas.

“Un hecho sin precedentes ocurrido el 3 de enero, por la vía de la fuerza, de la violencia, con un saldo lamentable de entre 100 a 120 venezolanos, civiles y militares, masacrados de manera totalmente, no solo yo diría aberrante, injusta, sino al margen de toda legalidad“, aseguró el fiscal.

Saab señaló que el ataque se llevó a cabo con “bombarderos, helicópteros artillados con misiles, con armas químicas”, que, sostuvo, ocasionaron daños también en zonas residenciales, “donde había ancianos, niños, mujeres, que muchos de ellos fallecieron“.

El funcionario indicó que este suceso, que terminó con la captura de Maduro y Flores, viola la Constitución de Estados Unidos, así como convenciones internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

En cuanto a la situación de Nicolás Maduro y de su esposa, indicó que el próximo mes de marzo está prevista una nueva audiencia judicial en Nueva York, donde enfrentan presuntos cargos relacionados con narcoterrorismo.

Por último, hizo un llamado a la Justicia estadounidense a dar “un paso al frente” ante la que describió como una acusación “absolutamente incoherente, inverosímil”.

