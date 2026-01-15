La Habana rinde homenaje a 32 militares cubanos muertos en operación militar de EE.UU. en Venezuela

En un acto solemne, el gobierno cubano recibió este jueves los restos de 32 militares muertos durante la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas.

Los cuerpos arribaron al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, donde se realizó una ceremonia encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, acompañado por Raúl Castro y altos mandos militares. Trompetas y tambores acompañaron el descenso de los féretros, cubiertos con la bandera cubana, en un homenaje considerado de “héroes nacionales” por el gobierno.

“En aquellas horas difíciles, nuestros combatientes leales al Partido y al legado del internacionalismo ensombrecieron la agresión y el horrible ataque en Venezuela”, dijo el Ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Militares cubanos en cuerpo de seguridad de Maduro

Los militares cubanos muertos formaban parte de los cuerpos de seguridad y de inteligencia de Cuba destacados en Venezuela. Hasta ahora no se ha precisado cuántos protegían directamente a Maduro y cuántos participaron en operaciones paralelas en otras ciudades del país.

Tras la llegada de los restos, los féretros fueron trasladados en caravana hacia la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mientras miles de habaneros presenciaban la vigilia bajo lluvia, aplaudiendo y ondeando banderas cubanas. La vigilia se realizó hasta las 18:00 hora local, y se prevé que los fallecidos sean promovidos de manera póstuma a grados militares superiores.

Crecen tensiones entre EE.UU. y Cuba

El homenaje ocurre en medio de las crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos. El presidente Donald Trump había advertido sanciones energéticas y financieras adicionales para Cuba, exigiendo un acuerdo político “antes de que sea demasiado tarde”.

Díaz-Canel respondió reiterando que la isla defenderá su soberanía “hasta la última gota de sangre”.

La ceremonia fue acompañada por anuncios de ayuda humanitaria estadounidense por $3 millones de dólares, destinados a la recuperación tras el paso del huracán Melissa, y cuya distribución se coordinará con la Iglesia católica de Cuba, según Washington. La Habana calificó estos envíos como intentos de manipulación política.

Los actos de homenaje continuarán con la “Tribuna Antiimperialista” frente a la embajada de Estados Unidos y una “marcha del pueblo combativo” que recorrerá el Malecón y las calles de La Habana, en una demostración de unidad nacional ante las amenazas externas.

