Marco Rubio se compadece de Cuba y autoriza un envío de ayuda humanitaria para 24,000 personas

Marco Rubio, secretario de Estado, anunció el envío de ayuda humanitaria destinada a 24,000 cubanos afectados por un huracán que, en octubre del año pasado, impactó a la isla en regiones como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

El huracán Melissa, considerado de categoría tres, provocó cientos de derrumbes de viviendas, además dejó a carreteras de montaña bloqueadas, lo cual generó desabasto de productos básicos para la población.

De hecho, un informe divulgado por de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), la red humanitaria voluntaria más grande del mundo, definió a las afectaciones registradas en la isla caribeña como graves, pues cerca de 2.2 millones de personas en Cuba habían sido afectadas

Frente a dicha situación, a pesar ese al embargo económico que Estados Unidos mantiene establecido desde hace más de seis décadas prohibiendo la mayor parte del comercio con Cuba, esta vez decidió solidarizarse con los afectados proporcionando asistencia humanitaria por un valor aproximado de $3,000,000 de dólares.

Sin embargo, a través de un mensaje publicado por Marco Rubio en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, aclaró que el apoyo brindado a la Isla se otorgaría a través de la iglesia católica.

“Estamos trabajando con la Iglesia Católica y nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo. La Administración Trump apoya al pueblo cubano”, escribió.

Miles de hogares cubanos quedaron seriamente afectados debido a los destrozos causados por el huracán Melissa, en octubre. (Crédito: Ramon Espinosa / AP)

El nuevo posicionamiento del republicano de raíces cubanas contrasta con una declaración emitida el fin de semana pasado donde criticó severamente a quienes encabezan el gobierno de la nación caribeña.

“Cuba está siendo gobernada por hombres incompetentes, seniles y, en algunos casos, nunca antes vistos, pero incompetentes al fin y al cabo”, expresó ante varios representantes de la prensa.

De hecho, en tono de broma el presidente Donald Trump respaldó la idea de que, en algún momento, su secretario de Estado pudiera desempeñarse como presidente de la nación caribeña.

“¡Suena bien para mí!”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Trascendió que la ayuda brindada a los cubanos afectados fluirá a través de dos aviones que despegarán desde Florida cargados con 525 paquetes de comida y 650 de artículos de higiene.

Asimismo, en los próximos días también arribará a costa cubana un buque comercial con el resto del apoyo.

