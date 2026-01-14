Exabogado de la Casa Blanca afirma que Marco Rubio manipula a Donald Trump

Ty Cobb, quien en su momento fungió como abogado de la Casa Blanca, asegura que Marco Rubio, secretario de Estado, manipula al presidente Donald Trump para decidir qué hacer o no con respecto a temas de política exterior.

Durante una intervención en el programa de televisión “Chris Jansing Reports” transmitido por la cadena MS NOW, el experto en derecho inicialmente lamentó el hecho de que no exista un contrapeso en el gabinete de Trump para frenar sus ideas o percepciones sobre ciertos asuntos cuando resultan inadecuadas.

“Cuando estuve allí, había gente como el general (John) Kelly, el general (James) Mattis, Nikki Haley y otros que podían decir no con eficacia. Y eso no existe en esta administración”, expuso.

Acto seguido, el abogado de Kansas culpó a Marco Rubio de manipular al magnate neoyorquino con respecto a la posición que debe asumir frente a países que se han caracterizado de ser hostiles a Washington.

“Tenemos gente como Marco Rubio, que parece haber vendido su alma, pero que disfruta de los beneficios de poder manipular al presidente en cuestiones de política exterior, como en Cuba, Venezuela y otros países”, subrayó.

Las palabras de Ty Cobb cobran una relevancia notoria al analizar la posición asumida por Donald Trump frente a Venezuela al ordenar la captura del exmandatario Nicolás Maduro, al asumir el control de la producción petrolera venezolana e incluso al negarse a organizar elecciones para elegir a un nuevo presidente, dejando en claro que Estados Unidos supervisaría su reestructuración política y económica, lo cual podría llevar años.

Desde julio de 2017 hasta mayo de 2018, Ty Cobb fungió como abogado de la Casa Blanca. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Algo similar parecería estarse fraguando con respecto a Cuba, nación a la cual Estados Unidos pretende cercar más de lo que ha hecho durante más de seis décadas a través de un bloqueo comercial.

De hecho, recientemente el propio Trump en tono de broma respaldó la idea de que su secretario de Estado pudiera desempeñarse como presidente de la nación caribeña, en parte debido a las raíces cubanas del político nacido en Florida.

“¡Suena bien para mí!”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Sin embargo, durante el fin de semana, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba respondió a través de otro mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

“Nadie dicta lo que hacemos. #Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta lo que hacemos. Cuba no agrede; es agredida por Estados Unidos durante 66 años, y no amenaza; se prepara, lista para defender la Patria hasta la última gota de sangre”, enfatizó.

