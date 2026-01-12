EE.UU. permitirá que México suministre petróleo a Cuba: CBS

Lo que parecía un conflicto en puerta entre Estados Unidos y México por el suministro de petróleo a Cuba, acabó con una decisión, por el momento, inesperada, dado que el gobierno de Donald Trump dejó abierto el envío de hidrocarburo

Durante una entrevista con la cadena CBS, el secretario de Energía, Chris Wright, informó que el Gobierno de Estados Unidos permitirá que México suministre petróleo a Cuba, pese a las amenazas del presidente, Donald Trump, de dejar a La Habana sin crudo.

Estas declaraciones surgen luego de que un petrolero que transportaba entre 85,000 y 90,000 barriles de hidrocarburo llegó a La Habana procedente de México en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos por los envíos tras la caída del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada.

Wright dijo que la política de Estados Unidos es “permitir” que México siga llevando petróleo, a menos de 24 horas que Trump dijera en sus redes sociales que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero”.

De acuerdo con un funcionario citado por CBS bajo anonimato, la Administración de Estados Unidos no estaría buscando que Cuba colapse sin petróleo pero espera que “abandone su sistema comunista”.

En medio de las tensiones, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel aseguró que actualmente no existen conversaciones con el Gobierno de Trump, excepto contactos relacionados a temas migratorios.

Luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, Cuba quedó expuesta ante un inminente efecto negativo por el freno de las relaciones bilaterales con el país suramericano.

Por su parte, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo previamente que su país está en disposición de ser el “mejor vehículo de comunicación” entre Estados Unidos y Cuba.

México es el principal proveedor de petróleo de Cuba, de acuerdo a Financial Times, exportó un promedio de 12,284 barriles de petróleo por día a Cuba el año pasado, alrededor de 44% de las importaciones totales de crudo de la isla y un aumento de 56% en sus envíos de 2024, según cifras de la empresa de datos comerciales y seguimiento de barcos.

