Premio Nobel de Economía advierte que el petróleo venezolano no es tan valioso como supone Donald Trump

Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía en 2008, dio a conocer que el petróleo venezolano no es tan valioso como lo señaló el presidente Donald Trump tras anunciar que Estados Unidos obtendría millonarios beneficios producidos por las reservas de la nación sudamericana.

Mediante un artículo escrito en la plataforma Substack, el economista de 72 años le recriminó a Donald Trump el hecho de haber derrocado al exmandatario Nicolás Maduro para asumir el control de las reservas de petróleo venezolano.

“La aventura de Donald Trump en Venezuela es una historia muy diferente.

Durante su triunfalista conferencia de prensa tras el secuestro de Nicolás Maduro, Trump nunca usó la palabra ‘democracia’. Sin embargo, mencionó ‘petróleo’ 27 veces, declarando: ‘Vamos a recuperar el petróleo que, francamente, deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo’.

Aun así, lo que sea que estemos haciendo en Venezuela no es realmente una guerra por el petróleo. Es, más bien, una guerra por fantasías petroleras. La enorme riqueza que Trump imagina que está esperando allí para ser tomada no existe”, indicó.

La mayor parte de la producción petrolera era destinada a naciones hostiles Estados Unidos. (Crédito: Edgar Frías / AP)

Bajo la perspectiva de Krugman, el gran error del magnate neoyorquino fue no haber analizado que, si bien Venezuela posee las mayores reservas conocidas de petróleo del mundo, parte de estas son petróleo pesado, el cual es extrapesado, de baja recuperación y alto costo de producción.

“Las afirmaciones de Venezuela de tener inmensas reservas de petróleo utilizables fueron pura propaganda con motivaciones políticas.

En resumen, la creencia de Trump de que ha obtenido un premio lucrativo en los campos petroleros de Venezuela sería una fantasía poco realista incluso si realmente tuviera el control de una nación que, en la práctica, todavía está controlada por los mismos matones que la controlaban antes de que Maduro fuera secuestrado”, enfatizó.

No obstante, Donald Trump se niega a reconocer los señalamientos de Paul Krugman e insiste en que los millones de barriles de crudo venezolano importados hacia Estados Unidos impulsarán a la economía de una manera no vista hasta hoy.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para asegurar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, escribió en la plataforma Truth Social.

