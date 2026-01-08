Donald Trump advierte que Estados Unidos gobernará a Venezuela durante años

El presidente Donald Trump aclaró que Estados Unidos podría gobernar a Venezuela durante años, pues su objetivo consiste en sentar las bases para que en el país sudamericano impere la democracia y surja una economía estable.

Durante una entrevista concedida al diario The New York Times, al republicano de 79 años se le cuestionó sobre cuánto tiempo su gobierno pretendía controlar a Venezuela.

“Sólo el tiempo lo dirá. Se busca reconstruir al país de una manera muy rentable. Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Vamos a bajar los precios del petróleo y a darle dinero a Venezuela, pues lo necesita desesperadamente”, señaló.

Cabe señalar que, durante los 13 años que Nicolás Maduro fungió como presidente, la mayor parte de los venezolanos se vieron inmersos en una crisis sin precedentes que los orilló a vivir prácticamente en la miseria.

Por ello, millones de personas emigraron en busca de mejores condiciones de vida; en tanto que sólo la cúpula cercana a la familia presidencial vivía en la opulencia generada por la comercialización de petróleo dirigida a países como Rusia y China.

La decisión asumida por Donald Trump de ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro le está generando severas críticas por parte de un sector de la comunidad internacional. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Aunque se llegó a creer que, al caer el régimen de Maduro, los venezolanos gozarían de la libertad de elegir a un nuevo mandatario, dicha facultad fue asumida por el gobierno de Washington al nombrar a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Mientras tanto, la mayor parte de la producción petrolera venezolana será dirigida hacia Estados Unidos sin que exista ya la posibilidad de negociarla con otras naciones.

De hecho, desde esta semana, Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a la administración Trump.

Con respecto al gabinete que reemplazó a Maduro al frente del gobierno venezolano, Trump reconoció que se comparta respetuosamente y abierto a cooperar con Estados Unidos.

“Nos están dando todo lo que consideramos necesario. No olviden que nos quitaron el petróleo hace años”, señaló el mandatario conservador en alusión a la nacionalización de las instalaciones construidas por compañías petroleras estadounidenses llevada a cabo en la nación sudamericana.

Incluso Trump reconoció que, una vez que se haya logrado estabilizar a Venezuela, le gustaría visitarla.

“Creo que en algún momento será seguro”, externó.

Sigue leyendo:

• Trump afirma que Venezuela comprará solo productos estadounidenses con dinero del petróleo

• Trump acusa a Maduro de ser un torturador y presume el arsenal del ejército estadounidense

• “Venezuela no tendrá nuevas elecciones”; la Casa Blanca descarta una pronta convocatoria