Trump anuncia envío de hasta 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela a EE.UU.

Tal como lo había adelantado Donald Trump, uno de los objetivos centrales de la reciente operación militar en Venezuela era poner el sector petrolero del país bajo control estadounidense y dar a las compañías petroleras estadounidenses la capacidad de reconstruirlo, este martes anunció el primer paso.

Trump anunció que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense.

El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como “petróleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos”.

Trump agregó que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local “para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

De acuerdo con el republicano, será el Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright el encargado de ejecutar el plan de extracción del petróleo de forma inmediata.

Los entre 30 a 50 millones de barriles serán transportados en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos, finalizó Trump.

El anuncio del mandatario sucede 24 horas después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del depuesto mandatario Nicolas Maduro, tomara el poder de Venezuela de forma provisional y bajo el respaldo de Estados Unidos, que ya había adelantado que esta administración estaba dispuesta ha acceder a todas sus demandas.

Diversos expertos han señalado que Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero que su producción está muy por debajo de su potencial debido a años de sanciones y falta de inversión.

Según estimaciones, Venezuela poseería al menos 303,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo crudo, superando a Arabia Saudita y representando casi el 20 % de las reservas globales.

De ahí que decenas de analistas internacionales coinciden en que detrás de la actuación de Trump no está tanto la lucha contra el tráfico de drogas, como lo había afirmado durante meses, sino el control de las reservas petroleras por parte de Estados Unidos.

Por muchos años, el país latinoamericano era conocido como “la Venezuela saudita” por la gran cantidad de crudo que albergaba su territorio, lo cual atrajo a grandes petroleras, entre ellas a varios gigantes de Estados Unidos que comenzaron a invertir.

Sin embargo, la bonanza petrolera en Venezuela para Estados Unidos se acabó tras la llegada de Hugo Chávez, que durante su gobierno arrancó entonces una etapa de expropiaciones que redujeron el negocio estadounidense al mínimo, por lo que Trump buscaría revertir dicho panorama.

Sigue leyendo: