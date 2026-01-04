Crisis en Venezuela impide a Leonardo DiCaprio asistir a importante evento en California

Leonardo DiCaprio no pudo asistir a uno de los eventos más importantes del calendario cinematográfico en California debido a las restricciones de viaje derivadas de la tensa situación geopolítica tras los recientes ataques aéreos estadounidenses en Venezuela.

El actor de 51 años tenía previsto recibir el Desert Palm Achievement Award por su actuación en la película nominada al Oscar ‘One Battle After Another’ durante la Gala de Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, celebrada el pasado 3 de enero.

Sin embargo, DiCaprio no logró trasladarse desde la isla de St. Barts, donde se encontraba de vacaciones junto a sus amigos Jeff Bezos y Lauren Sánchez, debido a interrupciones inesperadas en el tráfico aéreo, según informó Variety.

En un comunicado enviado a Entertainment Weekly, un portavoz del festival explicó que el actor no pudo acompañarlos en persona por “restricciones del espacio aéreo e interrupciones imprevistas en los viajes”. Aun así, la organización destacó su legado en la industria: “Nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine. Su talento y dedicación siguen inspirando, y estamos encantados de homenajearlo con el Premio al Logro Desert Palm esta noche”.

El actor Leonardo DiCaprio ha sido alabado tras su reciente actuación en ‘One Battle After Another’. Créditó: AP Photo/Francois Mori.

Complejo escenario internacional

La ausencia de DiCaprio coincidió con un complejo escenario internacional. En la madrugada del 3 de enero, el presidente Donald Trump supervisó ataques en territorio venezolano como parte de una propuesta de invasión, tras lo cual anunció la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentarían cargos relacionados con narcoterrorismo.

En ese contexto, el Aeropuerto Internacional de Palm Springs comunicó que los vuelos de salida permanecían en tierra debido a un problema de control del tráfico aéreo de la FAA que afectó a varios aeropuertos del sur de California.

A pesar de no estar presente físicamente, DiCaprio aceptó el galardón mediante un mensaje de video pregrabado, presentado por sus coprotagonistas Teyana Taylor y Chase Infiniti.

En su discurso, el actor agradeció el reconocimiento y aprovechó para defender la experiencia colectiva del cine: “Las películas siguen estando pensadas para disfrutarse juntos, en una sala. Ahora mismo, esa creencia importa más que nunca. No es contenido, es cine: historias creadas por personas para compartirse en una experiencia comunitaria”.

La gala, que se celebró sin la presencia del actor, reunió a numerosas figuras de primer nivel. Entre los homenajeados estuvieron Timothée Chalamet, Rose Byrne, Michael B. Jordan, Kate Hudson, Ethan Hawke, Adam Sandler y Elle Fanning, entre otros.

Durante la noche, Hawke entregó a Amanda Seyfried su propio Desert Palm Achievement Award por su película ‘The Testament of Ann Lee‘, ocasión en la que la actriz dedicó unas palabras a DiCaprio: “Quiero agradecer a Leo por inspirarme a ser actor”.

