En imágenes: el operativo de EE.UU. que llevó a la capturar de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

El gobierno de Estados Unidos difundió este sábado imágenes de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ocurrida durante la madrugada en Caracas.

A través de su cuenta en su plataforma Truth Social, el presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó una foto de Maduro cuando era trasladado por agentes militares. Allí se lo veía esposado, con anteojeras y los oídos tapados.

El presidente de Venezuela fue llevado por EE.UU. a Nueva York para ser enjuiciado en una causa de narcoterrorismo.

Reuters: El avión que trasladó a Maduro a Nueva York llegó minutos antes del anochecer en la ciudad estadounidense.

Reuters: Imagen que muestra el descenso de Maduro del avión después de que cayera el sol.

El mandatario estadounidense también divulgó imágenes de él y sus funcionarios viendo en directo el despliegue y captura del líder venezolano, en una misión que denominaron “Operación Resolución Absoluta”.

Trump siguió los pasos del operativo desde su residencia en Mar-A-Lago, Florida, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, entre otros asesores.

TruthSocial/@realDonaldTrump: El director de la CIA, John Ratcliffe, y el secretario de Estado, Marco Rubio, acompañaron a Trump mientras se desarrolló el operativo.

En Caracas se registraron varias explosiones durante el operativo estadounidense.

Reuters: Uno de los puntos atacados por Estados Unidos fue Fuerte Tiuna en Caracas.

Horas más tarde, Trump encabezó una conferencia de prensa para anunciar la captura de Maduro y de su esposa, e informar que EE.UU. gobernará el país sudamericano durante un período de transición.

EPA/Shutterstock: Trump y sus principales funcionarios involucrados en la operación dieron una conferencia de casi una hora en Mar-A-Lago, residencia privada del presidente en Florida.

Uno de los puntos atacados en Caracas fue el Fuerte Tiuna, donde se encuentra la sede del Ministerio de la Defensa, varias unidades de infantería y blindados que protegen Caracas y también la residencia de altos funcionarios, incluido el propio Maduro.

Aquí puedes ver cómo se veía la zona antes del ataque y cómo quedó después.

