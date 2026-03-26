Fiesta de los Dodgers con sus trofeos, Jarrín, Kershaw y “Bazooka Joe”

En palabras del legendario cronista de los Dodgers, Jaime Jarrín, el día inaugural de la temporada de las Ligas Mayores “siempre tiene un ‘no sé qué’ que es distinto a todos los demás”.

Jarrín fue uno de los muchos titanes de ayer y de hoy presentes el jueves en Dodger Stadium, donde los campeones reinantes de la Gran Carpa agregaron su más reciente logro al estadio para goce de la mejor afición de todo el béisbol.

El banderín de campeones de 2025 aún se encontraba cubierto por una manta en espera de su develación antes del partido inaugural contra los Diamondbacks de Arizona. Lo que ya estaba a la vista de todos erael nuevo nombre del estadio angelino: UNIQLO Field at Dodger Stadium. El estadio tiene un nombre con patrocinador por primera vez luego del acuerdo con la marca japonesa de ropa.

Mucha policía alrededor de Dodger Stadium

La fiesta inaugural de los Dodgers en realidad empezó algunas horas antes del juego en las casas, bares y calles del sur de California. Era un día marcado en el calendario de los angelinos y se sintió como si fuera un feriado.

En las cercanías del estadio, los fans de conglomeraban en locales comerciales, pero no todos la pasaban bien. Un nutrido operativo policial intervenía sobre Sunset Boulevard para resguardar el orden. Las grúas se movilizaban para llevarse autos indebidamente estacionados.

Numerosas motocicletas de la Policía se estacionaban a un lado de una humeante parrilla improvisada sobre la banqueta de Sunset. Oficiales en patrullas también intervenían con rapidez para llamar la atención de vendedores ambulantes que entorpecían el tránsito vehicular sobre Stadium Way y Vin Scully Avenue, calle sobre la cual se desplazaba el colorido Dodger Stadium Express, el autobús gratuito para fans con boletos de partidos.

El 68o. juego inaugural para el gran Jaime Jarrín

Dentro del estadio, las leyendas de los Dodgers empezaban a aparecer: Steve Garvey, el carismático primera base -y excandidato a senador-, saludaba a los fans y aficionados a un lado del dugout. Jarrín, por su parte, regalaba sonrisas a colegas y empleados del club. El histórico cronista miembro del Salón de la Fama que se retiró del micrófono en 2022 estuvo, increíblemente, en su 68o. juego inaugural de los Dodgers.

“Gracias a Dios no me he perdido ningún juego inaugural de temporada”, dijo el hombre nacido en Ecuador y que tuvo su primer Opening Day de los Dodgers en 1959. “Sesenta y ocho años aquí con los Dodgers, me siento feliz en verdad”.

Clayton Kershaw haciendo su debut como comentarista 👍 pic.twitter.com/ogcBiGGoDq — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) March 26, 2026

Apareció Clayton Kershaw, el más destacado lanzador de los Dodgers en las últimas décadas, pero ya no con la casaca blanca, sino con un traje… y afeitado. El ganador de 223 juegos y tres trofeos Cy Young en 18 temporadas con el equipo, hizo su debut como analista de televisión con NBC trabajando al lado del también legendario Bob Costas.

Ovación de ovaciones para un héroe de 107 años

Hablando de leyendas, la mayor de la noche no fue un beisbolista, sino un héroe de guerra. Joseph Pietroforte fue celebrado como el Héroe Militar del Juego de los Dodgers.

Conocido como “Bazooka Joe” por haber acabado con tanques alemanes en la Segunda Guerra Mundial, el residente del Valle de San Fernando por más de medio siglo cumplió este febrero 107 años. El público se le entregó con una gran ovación.

Tal y como fue el año anterior, la ceremonia inaugural de los Dodgers fue con una gigantesca alfombra azul tendida sobre el campo para el desfile de los jugadores de los Dodgers desde el jardín central. Uno de los más aplaudidos fue Alex Vesia, el confiable lanzador de relevo que se perdió la Serie Mundial debido a la trágica muerte de su bebé, cuando estaba a punto de nacer.

El apoyo de sus compañeros, la organización de los Dodgers y de los aficionados ha sido y seguirá siendo fundamental para el originario de San Diego y su familia.

Los fans saludaron en su presentación sobre la alfombra azul a Edwin Díaz y Kyle Tucker, las dos nuevas estrellas del equipo. Pero hubo dos jugadores que al ser llamados por el presentador del estadio no aparecieron: Freddie Freeman y Miguel Rojas.

Miguel Rojas y Freddie Freeman cargan los trofeos de las pasadas dos Series Mundiales de los Dodgers mientras son transportados en un auto por el actor Will Ferrell en la ceremonia de apertura de la temporada 2026. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Freeman y Rojas llegan con los trofeos en un convertible

La razón es que ellos fueron los encargados en ingresar al campo con los trofeos de las Series Mundiales en las que fueron instrumentales (Freeman en 2024 y Rojas en 2025). En las pantallas gigantes se mostró un video en el que el actor Will Ferrell, durante un tour guiado por el estadio, se encontraba con ambos trofeos en la oficina del manager Dave Roberts.

Freeman y Rojas descubrieron a Ferrell mientras éste fantaseaba que ganaba el título y levantaba ambos trofeos de la Serie Mundial. Eventualmente, el comediante manejó un auto convertible azul para llevar a los dos peloteros hasta detrás del home, donde ya estaban colocados todos los demás jugadores.

A continuación, Garvey y Jarrín, ahora situados en la sección de palcos por la esquina del jardín derecho, develaron el noveno pendón de campeones de los Dodgers. La figura en forma de pelota de béisbol con el número 2025 se unió a las de 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020 y 2024.

New additions to the ballpark. 🏆 pic.twitter.com/ySBWrOzUB8 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 27, 2026

Y ya con trofeos y banderín presentes, era la hora del himno nacional de los Estados Unidos, interpretado de manera sublime -como siempre- por Keith Williams Jr., culminando con el tradicional sobrevuelo de aviones militares (dos jets F-35C de un escuadrón de la base Edwards de la Fuerza Aérea.

Magic Johnson, quien es parte del grupo de dueños de los Dodgers, realizó el primer lanzamiento con Shohei Ohtani como receptor.

Comenzó el juego y con ello se puso en marcha una nueva temporada en Chavez Ravine, el hogar de los reyes del béisbol que recibió el primer día a 53,712 espectadores. Los Ángeles ya disfruta de sus campeones en una era dorada del ilustre club.

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