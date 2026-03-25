Dave Roberts ve “mucha hambre” de sus Dodgers para ir por el tricampeonato

Es cuestión de horas para el tradicional cántico de “It’s Time for Dodger Baseball!”. La temporada 2026 de las Ligas Mayores tendrá su arranque en Los Ángeles este jueves (5:30 pm Pacífico/NBC, Peacock) cuando los Dodgers, ganadores de las pasadas dos Series Mundiales, reciban la visita de los Diamondbacks de Arizona.

Las expectativas de los Dodgers y sus fans son las más altas. El equipo dirigido por Dave Roberts presenta este año una plantilla todavía más impresionante para ir en busca de algo que nadie ha logrado en la Gran Carpa en 26 años: tres coronas consecutivas.

“Nuestros jugadores están emocionados por la temporada. Tenemos un campeonato que defender”, dice Dave Roberts, el carismático manager, quien ya acumula 944 victorias en sus 10 temporadas al frente de los Dodgers, y más importante, tres Series Mundiales ganadas (2020, 2024, 2025).

Roberts, de 53 años, recibió a La Opinión esta primavera en su oficina en Glendale, Arizona, para platicar de los Dodgers en 2026, su interés por dirigir en los Juegos Olímpicos, el legado de Fernando Valenzuela y hasta el show de Bad Bunny en el Super Bowl.

Hace un año, afuera de esta oficina, le dijiste a la afición que se preparara para campeonatos “back to back” de los Dodgers. ¿Estás listo para decir lo mismo acerca de campeonatos “back to back to back”?

(Risas) Lo estoy. Esa es la meta. Todos están hablando acerca del tricampeonato. Nuestros hombres entienden que es un gran reto, pero uno que nos emociona, y ciertamente tenemos el roster para hacerlo.

¿Sientes el hambre en estos Dodgers?

Lo siento, creo que lo siento, y lo veo por el trabajo que estamos haciendo cada día. Lo escucho en las conversaciones que tiene los jugadores cada día. De nuevo, no será fácil, será una temporada muy larga, de mucho trabajo, habrá altas y bajas, pero creo que nuestros hombres tienen mucha hambre en 2026.

¿Cuál es el mensaje a tu equipo para esta temporada?

El mensaje fue básicamente no mirar a los costados, mantenerse enfocados en ir hacia adelante, ser mejores cada día sin preocuparnos quién está detrás de nosotros, qué equipos están persiguiéndonos… y solo hacer nuestro trabajo. Y si hacemos eso y seguimos mejorando cada día, con el talento que tenemos, pienso que tendremos una buena oportunidad.

¿Piensas que este es el mejor roster que haya sido ensamblado en el béisbol, o al menos en los últimos tiempos?

Creo que potencialmente sí. Pienso que nuestro roster en 2021 fue muy bueno, pero tú sabes, no ganamos la Serie Mundial. Este año creo que el roster tiene el potencial de ser muy bueno. Así que en el papel es un roster muy, muy talentoso, pero en el béisbol de todos modos tienes que salir a jugar los partidos y eso es lo divertido del béisbol.

Dave Roberts está por iniciar su 11a. temporada como manager de los Dodgers de Los Ángeles. Ya está cerca de los 1,000 triunfos y tiene en mente ir por su cuarta conquista de la Serie Mundial. Crédito: Brynn Anderson | AP

¿Puedes decirme algo acerca de Shohei Ohtani que tú como su manager puedes ver de manera regular y que el público no puede?

Creo que puedes empezar a ver más del humor de Shohei, realmente es un tipo muy chistoso, eso es algo que la gente está empezando a entender. Creo que todos vemos lo fuerte que trabaja… Él no hace muchas cosas. Juega sus videojuegos, pasa tiempo con su esposa y su bebé, pero él solo está tratando de ser un gran jugador. No hay mucho más que pueda decir, es una persona muy simple.

Sin embargo, él mostró mucha personalidad y emoción el año pasado. ¿Te sorprendió eso un poco?

Lo hizo. Creo que eso habla de su nivel de comodidad. Creo que está más cómodo aquí con nuestro equipo y con sus compañeros. Sí, estamos viendo más emoción.

Tú le diste a Miguel Rojas la confianza en la Serie Mundial y respondió de una manera increíble. ¿Puedes llevarme a esa decisión de mantenerlo en el lineup en el juego 7, perdiendo en el noveno inning? Él no había bateado un jonrón como en un mes.

Yo realmente creo en Miguel Rojas como persona, como pelotero. Él me ayuda de muchas maneras como si fuera un coach extra. Él no estaba iniciando juegos en la postemporada y solo sentí que en el juego 6 necesitábamos un empujón y sentí que él nos lo iba a dar, ya fuera con su guante o con su bate, pero le iba a dar a los Dodgers todo lo que tenía, y cuando estás en juegos de eliminación, necesitas un jugador como Miguel Rojas para pelear hasta el final.

¿Lo ves como un futuro manager de béisbol?

Sí, creo que es muy inteligente, realmente quiere mucho a los jugadores, siempre está tratando de aprender más, lo que yo creo que es muy bueno. Pienso que va a ser un muy buen manager de Grandes Ligas algún día.

Obviamente ya has ganado tres Series Mundiales, dos seguidas, y dijiste que quieres manejar al equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. ¿Cuál fue la reacción?

Bueno, yo solo sé que los Olímpicos serán en Los Ángeles, peloteros de Ligas Mayores van a tener la oportunidad de jugar en los Olímpicos, así que yo solo quise lanzar mi sombrero al ruedo. Sería un enorme honor si me eligieran. Pero sí, yo dirijo a los Dodgers, estudié en UCLA, soy del sur de California, así que sería increíble representar a nuestro país. Veremos qué pasa.

¿Qué me puedes decir acerca del legado de Fernando Valenzuela y del impacto que su memoria tiene para ti y tu equipo?

Bueno, su legado continúa. Tenemos una base muy fuerte de aficionados mexicanos… Fernando representó a una enorme población que ama a los Dodgers y que ama a Fernando. Él fue un gran pitcher, una mejor persona. Yo pienso en él a menudo y simplemente soy afortunado de haber tenido la oportunidad de conocerlo, de ser su amigo y de compartir tiempo con él. Todos nosotros estamos tratando de mantener vivo su legado.

Hablando acerca de México, los Dodgers firmaron a dos jóvenes peloteros: Ezequiel Rivera a los 14 años y Roberto Saucedo Jr., un catcher de 17 años. ¿Cuál es tu opinión acerca de estos chicos?

La verdad no los he visto aún, pero debo decir que los jugadores mexicanos son muy listos, aman el deporte de béisbol, lo tienen en la sangre; el juego de béisbol está en la sangre de los peloteros mexicanos. Estos son jóvenes peloteros que firmamos, no los he visto aún, pero estoy seguro que nos van a ayuda en el futuro.

Igual que lo hice hace un año, te pregunto sobre tu perspectiva y sentimientos acerca de estos tiempos adversos que vivimos y cómo podemos ser mejores o estar más unidos.

Esa es una pregunta muy grande e importante. Yo creo que hay mucho bien el mundo, pero también hay mucho mal, y creo que desafortunadamente la gente no respeta lo suficiente a los demás, y no tratan a los demás de manera justa y no los aman lo suficiente. Yo pienso que lo mejor de nuestro mundo es que todos somos diferentes. Todos nos vemos diferentes, todos pensamos diferente y creo que eso es bueno. Desafortunadamente, creo que hay mucho odio en nuestro mundo y eso es triste para mí.

Hablando un poco de eso, ¿te gustó el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Sí. él hizo un trabajo fantástico, creo que es una persona muy inteligente, muy talentosa. Escuché que la actuación en vivo no se vio tan bien como en la TV, porque yo lo vi en la TV y fue fantástico, y soy un gran fan de Bad Bunny… Y también mis hijos.

¿Eres más fan del hip hop o del rock?

Me gusta de todo, me gusta el hip hop, me gusta el rock, me guta el country, todos los tipos de música.

Por último, ¿cuál jugador de tu equipo quieres ver florecer este año?

Creo que Andy Pages va a dar otro paso adelante. Estoy interesado en la pelea por la segunda base entre Hyeseong Kim y Alex Freeland, y pienso que (el pitcher) Emmet Sheehan va a dar otro paso. Estamos en una buena posición, hay algunos jóvenes en los que estoy interesado.

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