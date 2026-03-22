¡Viaja a apoyar a los campeones en el Dodger Stadium Express!

¡Se canta el Play Ball para los campeones de las Grandes Ligas! Y desde este lunes, en la recta final de la pretemporada, se ofrece el servicio del “Dodger Stadium Express” de Metro Los Ángeles para todos los aficionados.

Para el jueves 26 de marzo, el Día Inaugural, se espera una gran asistencia de fanáticos al partido entre Los Angeles Dodgers y los Arizona Diamondbacks, por lo que la manera más cómoda para llegar al estadio debe ser con el servicio gratuito que ofrece la ruta de autobús al parque de pelota.

Go Metro's Dodger Stadium Express for every game in 2026!



Service from Union Station and South Bay begins Mon & Tues for games vs Angels, then resumes on Thurs for Opening Day



How to ride to three-peat season: https://t.co/GFvUo6iras pic.twitter.com/HQHdv3AZ6b — Metro Los Angeles (@metrolosangeles) March 19, 2026

Sin embargo, el “Dodger Stadium Express” también está en servicio este lunes 23 y martes 24 de marzo para que los fans asistan a presenciar los dos últimos juegos de pretemporada, contra Los Angeles Angels.

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El servicio es gratuito para los fanáticos que tengan entradas para el partido, por lo que su único propósito será disfrutar del partido sin tener que preocuparse de lidiar con el tráfico y la molestia de encontrar estacionamiento.

Para esta temporada, el costo del estacionamiento público en el estadio comienza en $40 dólares por partido.

Si tienes por costumbre viajar en tu automóvil al estadio, esta ocasión puede ser el momento en que conozcas el servicio del “Dodger Stadium Express”, y quizás descubras que es la mejor manera de asistir al estadio ubicado en el 1000 Vin Scully Avenue.

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Se puede recomendar a los aficionados que utilicen el “Dodger Stadium Express” por primera ocasión que se tomen el tiempo previo suficiente para localizar el lugar de embarque sin ninguna prisa y así no lleguen tarde al estadio.

Se puede tomar el autobús desde Union Station West, en la parte frontal de la estación, con vista hacia Alameda Street. Hay señalización para indicar la zona de embarque, que es la misma ubicación que la de la temporada pasada.

El transporte tendrá viajes cada 5 a 10 minutos, desde tres horas antes del primer lanzamiento y hasta el final de la segunda entrada, para todos los juegos.

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Para el regreso, los autobuses recogerán a los pasajeros en la misma parada donde los dejaron, detrás del jardín central. El servicio de regreso finaliza una hora después de que termine el partido o 30 minutos después de que concluyan los eventos posteriores al juego.

Para llegar a Union Station, se pueden tomar los trenes de las Líneas A, B y D de Metro, el autobús de la línea J y numerosas rutas de autobuses locales. Union Station también tiene conexión local para el servicio de tren regional Metrolink y para Amtrak.

Se puede llegar en automóvil a Union Station, con estacionamiento disponible a una tarifa diaria de $8 dólares. Hay que tener en cuenta que el estacionamiento se llena rápido los días de gran convocatoria, como el Día Inaugural y contra grandes rivales, como los San Francisco Giants o los San Diego Padres.

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Otro punto de salida del autobús “Dodger Stadium Express” se tiene en South Bay, en cualquiera de estas estaciones: Slauson, Manchester, Harbor Freeway, Rosecrans o Harbor Gateway Transit Center (andén 9).

Los autobuses circulan cada 30 minutos desde tres horas antes de la hora de inicio del partido. El último autobús sale del Harbor Gateway Transit Center a la hora exacta del juego.

En esta ruta, los autobuses dejan a los aficionados detrás del jardín derecho, el mismo lugar donde se recoge a los pasajeros de regreso a South Bay después del partido.

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El servicio de regreso comienza a partir del término de la séptima entrada, mientras que el último autobús sale una hora después de que finalice el juego, o 30 minutos después de que terminen los eventos posteriores al partido.

Los aficionados encuentran estacionamiento disponible en las estaciones de Harbor Gateway, Rosecrans, Harbor Freeway, Manchester y Slauson, asignado por orden de llegada.

El estacionamiento en Harbor Gateway Transit Center está sujeto a una tarifa diaria de $3 dólares para los partidos que se celebren en domingo durante la temporada de la NFL.

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Metro Los Ángeles dijo que, para esta temporada, los autobuses no se detendrán en la antigua parada de Top Deck.

El servicio del Dodger Stadium Express es gratuito, pero se aplican las tarifas habituales para los demás autobuses y trenes regulares de Metro, de $1.75 dólares para adulto por trayecto o $3.50 dólares por viaje de ida y vuelta.

Los niños de 6 años o menores pueden viajar de forma gratuita por cada adulto que pague su respectiva tarifa.

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Para viajar en Metro, se puede pagar la tarifa con una tarjeta TAP digital en su teléfono inteligente o una tarjeta TAP de plástico para abordar los trenes y autobuses.

Las tarjetas TAP de plástico están disponibles en máquinas expendedoras en todas las estaciones de tren de Metro, y es importante recordar que cada tarjeta solo puede usarse una vez por persona.

Es normal que, al terminar los partidos, se forme una fila para abordar el “Dodger Stadium Express”, especialmente en encuentros reñidos en los que los aficionados se retiran del estadio de manera simultánea.

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