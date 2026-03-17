Yoshinobu Yamamoto será el abridor del Opening Day de los Dodgers en 2026

Yoshinobu Yamamoto será el pitcher abridor de los Dodgers para el juego del Opening Day que será el jueves 26 de marzo ante los Arizona Diamondbacks en el Dodger Stadium.

Dave Roberts, manager del equipo, anunció a Yamamoto como abridor para el primer juego al igual que en la temporada 2025.

El pitcher y MVP de la Serie Mundial 2025 viene de participar con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Japón cayó 8-5 en los cuartos de final ante Venezuela y quedó fuera de la semifinal por primera vez.

Yoshinobu Yamamoto tuvo un récord de 12-8 con una efectividad de 2.49 y 201 ponches en 30 apariciones en 2025. El japonés consiguió su segundo anillo de Serie Mundial en su segundo año en las Grandes Ligas.

Los Dodgers comenzarán a recibir a gran parte de los jugadores que estuvieron en el Clásico Mundial luego de la eliminación de Japón, Puerto Rico y Corea del Sur.

Peloteros como Yamamoto, Shohei Ohtani, Edwin Díaz, Hyeseong Kim. El único jugador de los Dodgers que estará en la final del Clásico Mundial será Will Smith con Estados Unidos.

Dodgers comenzarán sin Blake Snell en temporada 2026

Los Dodgers comenzarán la temporada 2026 en busca del tricampeonato sin Blake Snell en la rotación de lanzadores.

Snell sintió molestias en su hombro y Dave Roberts detalló que comenzará en la lista de lesionados.

Es posible que el zurdo se pierda el primer mes de temporada para ponerse físicamente al punto para entrar en la rotación de lanzadores.

Los Dodgers cuentan con Tyler Glasnow, Yamamoto, Roki Sasaki y Shohei Ohtani como lanzadores para el comienzo de la temporada.

Aunque Snell no estará al principio, los Dodgers esperan contar con el zurdo que brilló a final de la campaña regular y en la postemporada.

Emmet Sheehan podría ser parte de la rotación al comienzo de la temporada y también hay jugadores como River Ryan, Landon Knack, entre otros.

Los Dodgers comenzarán en casa el 26 de marzo ante Arizona para empezar el camino al tricampeonato por primera vez en la historia de la franquicia.

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