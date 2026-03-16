Venezuela hace historia y avanza a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol; enfrentará a Estados Unidos

La selección de Venezuela escribió una página histórica en el Clásico Mundial de Béisbol al clasificarse por primera vez a la final del torneo, tras vencer 4-2 a Italia en una intensa semifinal disputada en el LoanDepot Park de Miami.

Con una remontada clave en el séptimo inning, la novena vinotinto selló su pase al juego por el título, donde ahora enfrentará a Estados Unidos en busca de su primer campeonato mundial.

¡CHAMO!



TEAM VENEZUELA IS HEADING TO THE WORLD BASEBALL CLASSIC FINAL 🇻🇪 pic.twitter.com/qATqnOZjf1 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Italia sorprendió primero en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol

El equipo italiano, dirigido por Francesco Cervelli, salió decidido a seguir sorprendiendo en el torneo y logró adelantarse en el marcador durante la parte baja del segundo inning.

Un hit del receptor J.J. D´Orazio, italiano de origen venezolano, permitió que Zach Dezenzo, jardinero izquierdo de los Houston Astros, anotara la primera carrera del encuentro.

La segunda anotación llegó poco después gracias a un batazo de Dante Nori, jugador de los Philadelphia Phillies, que fue aprovechado por Jac Caglianone, de los Kansas City Royals, para cruzar el plato y colocar el 2-0 parcial.

Eugenio Suárez encendió la reacción de Venezuela

La selección venezolana, dirigida por Ómar López, comenzó su reacción en la parte alta del cuarto inning.

El antesalista Eugenio Suárez conectó un jonrón solitario que redujo la desventaja y encendió la ofensiva vinotinto, devolviendo la confianza al equipo en un momento clave del partido.

Gotta ❤️ this view



Eugenio Suárez sent this ball to the moon! https://t.co/9vIpySTAaB pic.twitter.com/fvLfXCuAhu — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Acuña Jr., Chourio y Giménez lideraron la remontada venezolana

La remontada definitiva llegó en la séptima entrada, cuando Venezuela mostró su jerarquía ofensiva frente a una Italia que disputaba una histórica semifinal.

Un rally de tres carreras liderado por Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y Andrés Giménez permitió darle la vuelta al marcador y desatar la celebración venezolana en las gradas del LoanDepot Park.

Tras ese golpe ofensivo, el bullpen venezolano mantuvo el control del juego y las entradas ocho y nueve transcurrieron sin cambios en el marcador, sellando el triunfo 4-2 para los sudamericanos.

The moment Team Venezuela clinched its first trip to the #WorldBaseballClassic Final 😤😤 pic.twitter.com/uxrxxMXex2 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Venezuela vs Estados Unidos: la gran final del Clásico Mundial de Béisbol

Con la victoria, Venezuela disputará la final del Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos, un partido que se jugará el 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami.

El conjunto estadounidense, dirigido por Mark DeRosa, aseguró su pase al juego decisivo tras vencer 2-1 a República Dominicana en la otra semifinal del torneo.

La novena norteamericana buscará su segundo título en la historia del torneo, luego de coronarse campeona en 2017, mientras que Venezuela intentará conquistar su primer campeonato mundial de béisbol.

El camino de Venezuela hacia la final histórica

La selección vinotinto ha tenido un recorrido sólido en el torneo. En la fase de grupos terminó segunda del Grupo D, con victorias ante Países Bajos (6-2), Israel (11-3) y Nicaragua (4-0), además de una derrota frente a República Dominicana (5-7).

En los cuartos de final, Venezuela protagonizó otra gran actuación al eliminar al poderoso Japón, campeón defensor del torneo, con marcador de 8-5, resultado que ya anticipaba el gran momento del equipo en el campeonato.

Posteriormente, en semifinales, los venezolanos confirmaron su candidatura al título al superar 4-2 a Italia, equipo revelación que había sorprendido al eliminar a Puerto Rico en la ronda anterior.

Ahora, la selección de Venezuela está a solo un triunfo de conquistar el Clásico Mundial de Béisbol, un logro que marcaría un antes y un después en la historia del béisbol del país.

They're having the time of their lives in the Team Venezuela dugout 🔥#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/tRN8klPc0j — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

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