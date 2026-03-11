Cal Raleigh explicó las razones por las que le negó el saludo a Randy Arozarena

En el Clásico Mundial de Béisbol hubo un encuentro poco agradable entre Randy Arozarena y Cal Raleigh. El receptor estadounidense ignoró el saludo del pelotero de la selección mexicana. Después de muchas reacciones, el propio Raleigh explicó las razones de su actitud con su compañero de equipo en los Seattle Mariners.

En una videollamada con la prensa de Seattle, Cal Raleigh explicó lo sucedido. El receptor de la selección de Estados Unidos aseguró que no hay que darle tanta importancia a este hecho, pues solo se trató de un gesto de concentración. No hay un trasfondo en esa relación.

“Tengo una responsabilidad ante mis compañeros y ante el país de mantenerme concentrado. No hay mala sangre ni segundas intenciones. No importa quién esté en la caja de bateo en ese momento (…) Quiero mucho a Randy. Es mi hermano, es parte de la familia y lo será cuando volvamos a Seattle“, dijo el pelotero.

Pero Randy Arozarena no se lo tomó de la misma manera. Después del juego el pelotero mexicano se mostró visiblemente afectado por ese desplante. Arozarena cuestionó los modales de Raleigh y se refirió a él con fuertes palabras.

“Hace dos días que los pude ver en el hotel (a los padres de Raleigh) y me fueron a saludar. Me dieron un abrazo y estaban muy orgullosos de mí de poder verme otra vez (…) pa’ casa la pinga, a los mexicanos que se va a ir pa’ casa la ver.. y en inglés. El el ‘good to see you’ que me dijo que se lo meta en el cu…“, dijo Arozarena en zona mixta tras el encuentro.

¿Problemas en Seattle?

Tanto Randy Arozarena como Cal Raleigh forman parte del roster de los Seattle Mariners. Dan Wilson, manager del conjunto de la MLB, fue cuestionado sobre esta escena. Wilson no le dio mucha importancia y considera que las asperezas serán limadas cuando se reintegren al equipo.

“No estoy preocupado (?) Este grupo que tenemos en esta casa club es muy unido. Como dije, se aman y cuando se reúnen, es hora de seguir adelante“, afirmó el manager de Seattle.

