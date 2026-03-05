Clásico Mundial de Béisbol estrena su primera banda sonora oficial con Becky G, Myke Towers y Young Miko

El Clásico Mundial de Béisbol dio un paso innovador en su historia al presentar este jueves la primera banda sonora oficial del torneo, una iniciativa que busca conectar la pasión del béisbol con la música global. La producción reúne a reconocidos artistas como Becky G, Myke Towers y Young Miko, entre otros, en una playlist que acompañará la edición del campeonato que se disputa en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

La música se suma así al espectáculo deportivo de uno de los torneos internacionales más importantes del béisbol, que se celebra del 4 al 17 de marzo y reúne a las mejores selecciones del mundo.

La cantante mexicoestadounidense Becky G anunció su alianza con el Clásico Mundial de Béisbol, sumándose como socia oficial del torneo organizado por MLB. pic.twitter.com/ktdkVDsHef — D/S Sports MX (@dssportsmx) February 18, 2026

‘Make It Count’, el tema principal del Clásico Mundial de Béisbol

El sencillo principal de la banda sonora del Clásico Mundial de Béisbol es “Make It Count”, una canción que fusiona pop latino, reguetón y K-pop. El tema es interpretado por la cantante estadounidense Becky G, el puertorriqueño Myke Towers y Yeonjun, integrante de la banda surcoreana Tomorrow X Together.

La combinación de estilos y nacionalidades refleja el espíritu global del torneo y su objetivo de atraer a nuevas audiencias alrededor del mundo.

Young Miko y Fujii Kaze también se suman a la playlist oficial

La lista musical del campeonato también incluye “MVP”, interpretada por la puertorriqueña Young Miko, una canción que resalta la profunda conexión entre Puerto Rico y el béisbol, uno de los deportes más representativos de la isla.

Otra de las piezas destacadas es “My Place”, del cantante japonés Fujii Kaze, un tema que pone el foco en el legado del Clásico Mundial de Béisbol en Japón, país donde el torneo tiene una enorme tradición y popularidad.

La elección de estos artistas funciona además como un guiño a las sedes del torneo, cuyo primer encuentro se disputó en Tokio, mientras que los partidos en Estados Unidos y Puerto Rico comenzaron a partir del viernes.

Tainy lidera la producción musical del torneo

Detrás de la primera banda sonora en la historia del Clásico Mundial de Béisbol se encuentra el productor Tainy, ganador en dos ocasiones del Grammy y una de las figuras más influyentes de la música urbana.

El productor cuenta con una amplia trayectoria trabajando con estrellas internacionales como Bad Bunny, Dua Lipa y Justin Bieber, lo que aporta un sello global a la propuesta musical del campeonato.

Japón defiende el título en el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputa del 4 al 17 de marzo, con la gran final programada en el LoanDepot Park de Miami, estadio de los Marlins.

La selección de Japón llega como defensora del título, luego de conquistar la edición de 2023 tras imponerse 3-2 a Estados Unidos en una final memorable que reafirmó su dominio en el torneo.

Con la incorporación de una banda sonora oficial, el campeonato busca fortalecer su identidad cultural y seguir expandiendo el alcance global del béisbol internacional.

