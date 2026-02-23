Tarik Skubal sorprende al revelar su rol en el Team USA para el Clásico Mundial de Béisbol

El lanzador zurdo Tarik Skubal confirmó que tendrá una participación limitada con Estados Unidos en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026. El as de los Tigres de Detroit explicó que realizará solo una apertura en el torneo, una decisión que busca equilibrar su compromiso con la selección y su preparación para la temporada de Grandes Ligas.

Skubal habló el lunes con la prensa y dejó claro que su prioridad es llegar en plenitud al arranque de campaña con Detroit.

“Estoy tratando de hacer ambas cosas, tratando de lanzar para el equipo de EE. UU., pero entiendo la necesidad de estar aquí con estos muchachos y prepararme para la temporada”, señaló Skubal, según Cody Stavenhagen de The Athletic.

Tarik Skubal said today he will make only one start for Team USA in the World Baseball Classic before returning to Tigers camp.



"If they go to the finals, I think I'm going to try and lobby to just go watch and be with the guys," he said. — Cody Stavenhagen (@CodyStavenhagen) February 23, 2026

El zurdo agregó: “Creo que es lo mejor de ambos mundos en ese aspecto y estoy agradecido de que me hayan aceptado en ese puesto”.

Un futuro millonario en el horizonte

La decisión de limitar su participación internacional también se entiende en el contexto de su situación contractual. Skubal, actual doble ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, afronta su último año de contrato con los Detroit Tigers. Tras ganar un proceso de arbitraje contra la organización, percibirá $32 millones de dólares en 2026.

Más allá del torneo internacional, el nombre del zurdo ha estado vinculado a cifras históricas en el mercado. Kiley McDaniel, de ESPN, señaló en noviembre pasado: “Si llega al mercado el próximo invierno, Skubal tiene la oportunidad de superar el contrato récord de 325 millones de dólares del as de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, e incluso podría convertirse en el primer lanzador de 400 millones de dólares del béisbol”.

Esa cifra también fue mencionada por Ken Rosenthal, de The Athletic, quien escribió que Skubal “se dirige hacia un potencial contrato de $400 millones de dólares en la agencia libre”.

Mientras tanto, el enfoque inmediato está en el terreno de juego. Skubal abrirá por tercer año consecutivo el Día Inaugural cuando los Tigres visiten a los Padres de San Diego el jueves 26 de marzo. Con el Clásico Mundial en el calendario y la agencia libre en el horizonte, el zurdo afronta un año que puede marcar un antes y un después en su carrera.

