Clayton Kershaw vuelve al diamante: Team USA confirma su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Meses después de despedirse como campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, el legendario zurdo Clayton Kershaw está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera. El veterano lanzador representará a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, marcando su primera participación en el prestigioso torneo internacional.

La noticia fue confirmada este jueves por Team USA, poniendo fin a una larga espera para los aficionados, luego de que Kershaw se perdiera la edición de 2023 por problemas relacionados con el seguro.

Clayton Kershaw will pitch for Team USA in the #WorldBaseballClassic 🇺🇸 pic.twitter.com/dd80dK3zln — MLB (@MLB) January 15, 2026

Clayton Kershaw debutará en el Clásico Mundial de Beisbol

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 comenzará para la selección estadounidense el 6 de marzo, cuando enfrenten a Brasil en el primer duelo del Grupo B, programado en el Daikin Park de Houston.

Para Kershaw, esta convocatoria representa una deuda pendiente con el torneo, al que no había podido asistir anteriormente pese a su estatus como uno de los lanzadores más dominantes de su generación.

Una carrera histórica digna del Salón de la Fama

A sus 37 años, Clayton Kershaw se retiró como campeón tras ayudar a que los Dodgers defendieran exitosamente su título de la Serie Mundial. En 18 temporadas en Grandes Ligas, todas con la organización angelina, construyó un legado impresionante:

Tres Premios Cy Young

Jugador Más Valioso (JMV)

Cinco títulos de efectividad

Más de 3,000 ponches , siendo el cuarto zurdo en lograrlo

, siendo el cuarto zurdo en lograrlo Tres anillos de Serie Mundial

Para Kershaw, quien siempre priorizó los logros colectivos, los campeonatos representan el mayor sello de una carrera que apunta directamente al Salón de la Fama.

Una última salida inolvidable en la Serie Mundial

La última aparición de Kershaw en Grandes Ligas fue tan dramática como simbólica. En el Juego 3 de la Serie Mundial, ingresó con dos outs y bases llenas en la 12da entrada, en un duelo empatado en el Dodger Stadium.

Tras una intensa batalla de ocho lanzamientos frente a Nathan Lukes, provocó un rodado para cerrar la entrada y abandonar el montículo como héroe, en lo que fue su despedida definitiva ante la afición angelina.

Estados Unidos busca revancha en el Clásico Mundial 2026

La selección de los Estados Unidos llega al torneo con cuentas pendientes luego de caer ante Japón en la final del Clásico Mundial de Beisbol 2023. Bajo la dirección del gerente general Michael Hill y el manager Mark DeRosa, el roster proyectado luce como uno de los más profundos del torneo.

¿Qué rol tendrá Clayton Kershaw en el roster de Team USA?

Con un cuerpo de lanzadores encabezado por nombres como Paul Skenes, Tarik Skubal, Logan Webb, Joe Ryan y Clay Holmes, es poco probable que Kershaw sea utilizado como abridor.

Sin embargo, su experiencia, temple competitivo y capacidad para responder en momentos clave lo convierten en una pieza valiosa. Tal como ocurrió en la última postemporada con los Dodgers, Kershaw estará disponible para cumplir cualquier rol que el equipo necesite.

Roster proyectado de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Los rósters finales se darán a conocer a principios de febrero, pero así luce hasta ahora el Equipo de los Estados Unidos:

C: Cal Raleigh, Will Smith

1B: Bryce Harper

2B: Brice Turang

SS: Bobby Witt Jr., Gunnar Henderson

3B: Ernie Clement

OF: Byron Buxton, Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge

DH: Kyle Schwarber

P: David Bednar, Clay Holmes, Griffin Jax, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Logan Webb

