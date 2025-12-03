Miguel Rojas pacta con los Dodgers para una última temporada en 2026

Miguel Rojas, el héroe de los Dodgers en la Serie Mundial 2025, firmará por una temporada más en lo que será el último año de carrera en Las Mayores.

Rojas firmó por un año y $5.5 millones de dólares, de acuerdo a reportes de El Extrabase. El utility también tendrá un rol en la organización luego de su retiro.

Según reportes, el venezolano podrá formar parte del departamento de desarrollo de peloteros de la organización de los Dodgers de Los Ángeles.

Esto servirá para dar pie a un rol en el futuro de los Dodgers como coach o instructor, algo que lo ha reflejado por su liderazgo sobre el terreno de juego.

Miguel Rojas anunció que la temporada 2026 será su última campaña y podrá retirarse con la misma camiseta con la que debutó en la temporada 2015.

Breaking: INF Miguel Rojas and the Los Angeles Dodgers are in agreement on a one-year, $5.5MM deal, sources tell @ElExtrabase. This will be Rojas’s final year as an active player.



Rojas will remain in the organization beyond 2026 in the player development department. — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) December 3, 2025

Miguel Rojas y su aporte a los Dodgers

Miguel Rojas se caracterizó por ser una pieza valiosa en los Dodgers durante toda la temporada.

Rojas bateó .262 con 76 hits, 7 jonrones, 27 carreras impulsadas y 35 carreras anotadas en 114 juegos en 2025.

El venezolano jugó en la segunda base, en la tercera base y en el campocorto, llenando los espacios que necesitaba el equipo.

El infielder no tenía un puesto titular en el equipo, durante la postemporada, hasta el Juego 6 de la Serie Mundial contra los Toronto Blue Jays.

En ese Juego 6, Rojas se lució con múltiples jugadas a la defensiva y siendo determinante con una atrapada para culminar la victoria en el noveno episodio.

En el séptimo juego, Rojas dio un cuadrangular en el noveno inning para empatar el marcador y evitar la derrota de los Dodgers. Luego a la defensiva volvió a brillar con un out en home que mantenía el marcador igualado.

Su liderazgo también ha quedado demostrado tras ganar en años consecutivos el premio Roy Campanella, galardón que votan los jugadores por el compañero con más voz de líder.

