Subastan bates de Shohei Ohtani en más de $500,000

Dos bates utilizados por Shohei Ohtani durante las últimas dos temporadas de los Dodgers se subastaron por más de $500,000 dólares.

Un bate que utilizó Ohtani para conectar cinco cuadrangulares en la temporada 2024, año en que consiguió la marca de 50 jonrones y 50 bases robadas, se subastó por $300,000 dólares.

Mientras que el bate que usó el japonés en el histórico cuarto juego de la Serie de Campeonato de 2025 contra los Milwaukee Brewers se subastó por $270,000 dólares. En ese juego, Ohtani disparó tres jonrones, además de lanzar seis innings sin carreras.

Los artículos estaban entre los ofrecidos en la venta premier de otoño de SCP Auctions que cerró el sábado.

Artículos de la Serie Mundial de los Dodgers en 2025 también se subastaron

Las bolas de jonrón conectadas por los Dodgers en el séptimo juego de su victoria en la Serie Mundial sobre los Azulejos de Toronto también se vendieron.

El jonrón de Will Smith en entradas extras, que sirvió para conseguir la victoria en el séptimo juego, se subastó por un valor de $168,000 dólares.

Por su parte, la pelota del jonrón histórico del venezolano Miguel Rojas en el noveno inning para igualar las acciones se subastó por $156,000 dólares.

Los Dodgers buscarán la historia en 2026 si consiguen el tricampeonato, algo que no consigue ningún equipo desde que los Yankees de Nueva York lo hicieron en las temporada 1998- 1999 – 2000.

Mets y Rangers hacen cambio de estrellas

Los Rangers de Texas cambiaron al segunda base Marcus Semien, ganador del Guante de Oro, a los Mets de Nueva York a cambio del jardinero Brandon Nimmo y dinero en efectivo.

El acuerdo, anunciado el lunes, pone fin a la carrera de 10 años de Nimmo con los Mets. De acuerdo a los reportes, Nimmo aceptó renunciar a la cláusula de no canje en el contrato de ocho años y 162 millones de dólares que firmó después de la temporada 2022.

Como parte del intercambio, los Mets enviarán a Texas 5 millones de dólares antes del 18 de septiembre.

A Semien le quedan tres temporadas y 72 millones de dólares en el contrato de siete años y 175 millones de dólares que firmó con los Rangers en diciembre de 2021.

