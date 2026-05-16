Madre de Texas es acusada del asesinato de sus dos hijos hallados en un auto en llamas

Una madre de Texas fue arrestada luego de que las autoridades encontraran a sus dos hijos muertos en un auto en llamas.

En una rueda de prensa, el subjefe del Departamento de Policía de San Antonio, Jesse Salame, informó que los agentes respondieron a un reporte de un auto en llamas detrás de un almacén la madrugada del viernes 15 de mayo.

Dentro del vehículo, las autoridades encontraron a los dos niños muertos. Salame indicó que se cree que los niños tenían 5 y 7 años.

Salame identificó a la sospechosa como Marlene Vidal, de 34 años, quien supuestamente le dijo a la policía ser la madre de los dos niños. Vidal reside en Edinburg, Texas, pero tiene familiares en San Antonio, según el subjefe.

“En este punto de la investigación tenemos declaraciones hechas por la sospechosa, así como videos de cámaras de vigilancia y evidencia de la escena que indica que ella es la única responsable de la muerte de estos dos menores”, dijo Salame

Vidal fue arrestada y acusada de asesinato capital. Los investigadores están entrevistando a familiares y otras personas relacionadas con el caso.

Al presentarse frente al juez asociado del distrito del Condado Bexar, Vidal se presentó tranquila y consciente, pero cuando le leyeron sus derechos y le explicaron que estaba siendo acusada de asesinato capital y por inciar un incendio, rompió en llanto.

“Aún no tenemos un móvil claro, pero hay indicios de que problemas de salud mental podrían haber influido“, añadió Salame.

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