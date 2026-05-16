Hombre de Kansas se declaró culpable de matar a su mamá y a su tía tras pedirle que dejara la casa

Un hombre de Kansas se declaró culpable de dos cargos de homicidio intencional en segundo grado por el asesinato de su madre y su tía en 2025, luego de que le entregaran una orden de desalojo de la casa que compartían.

Luke Anthony Howard, de 35 años, fue acusado inicialmente de homicidio en primer grado, según documentos judiciales.

El miércoles 13 de mayo se declaró culpable de homicidio en segundo grado como parte de un acuerdo con la fiscalía, según informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Johnson.

Howard fue acusado de asesinar a tiros a su madre, Valerie A. Howard, de 63 años, y a su tía, Joyce E. Austin, de 71 años.

Las dos mujeres eran excuñadas y compartían una casa en el número 15400 de West 90th Street en Lenexa, Kansas, donde Howard también vivía, informó KMBC.

La policía indicó que los agentes habían acudido a la casa en dos ocasiones por incidentes de violencia doméstica en los días previos al doble homicidio, según el medio citado.

Los asesinatos salieron a la luz el 12 de febrero de 2025, cuando Howard se presentó en una farmacia Walgreens en Liberty con la ropa ensangrentada y les dijo a los empleados que quería entregarse, según una declaración jurada.

Posteriormente, confesó a la policía que había asesinado a su tía y a su madre porque lo habían desalojado.

Según KMBC, Austin le había entregado un aviso de desalojo de 30 días el 11 de febrero. El día anterior, Austin llamó a la policía diciendo que le tenía miedo a Howard.

Valerie también alegó que su hijo había sido violento con ella unos años antes, lo que la llevó a ella y a Austin a encerrarse en sus habitaciones “tanto como fuera posible”, según la declaración jurada, citada por KMBC.

Valerie fue encontrada en el suelo de la sala con heridas de bala en el abdomen. Austin fue hallada sin vida en el sofá.

Sigue leyendo:

– Hombre de Arizona mató a su esposa y observó cómo su hija intentaba salvarla mientras fumaba un cigarro.

– Hombre de Ohio es acusado de matar a su vecino y envolver su cuerpo en una alfombra.