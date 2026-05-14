Hombre de Arizona mató a su esposa y observó cómo su hija intentaba salvarla mientras fumaba un cigarro, según fiscales

Las autoridades de Arizona revelaron nuevos y perturbadores detalles sobre el asesinato de Heather Marin, una mujer de 50 años que habría sido ejecutada por su esposo en medio de un proceso de separación y divorcio.

Robert Marin, de 60 años, está acusado de dispararle a su esposa afuera de la vivienda familiar ubicada en Waddell, una comunidad situada a unos 30 kilómetros al oeste de Phoenix.

Según documentos judiciales citados por Law & Crime, la hija menor de la pareja, de 17 años, presenció el ataque ocurrido el pasado 16 de marzo.

La adolescente declaró haber escuchado a su madre suplicar por su vida.

“Por favor, no me mates, por favor, no me mates”, habría gritado Heather Marin antes de recibir los disparos, de acuerdo con la declaración presentada por la policía.

La hija intentó salvar a su madre mientras el acusado fumaba un cigarro

Los fiscales sostienen que, tras el ataque, la adolescente trató desesperadamente de salvar a su madre practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Mientras tanto, Robert Marin presuntamente se alejó de la escena, entró al garaje de la vivienda y comenzó a fumar un cigarro, pese a tener sangre de su esposa en la ropa y los zapatos.

La joven le habría gritado: “¿Por qué harías esto?”, según la declaración de causa probable divulgada en el caso.

Cuando los agentes llegaron a la residencia, encontraron a Heather Marin sin vida en el lugar y arrestaron al sospechoso dentro del garaje.

Las autoridades señalaron que el acusado cayó de rodillas al ver a los oficiales y fue detenido sin hacer declaraciones. Además, los agentes afirmaron percibir un fuerte olor a alcohol en él.

Robert Marin enfrenta cargos de asesinato en primer grado, violencia doméstica, alteración del orden con arma y manipulación de evidencia.

Desde su arresto permanece detenido con una fianza en efectivo de $2 millones de dólares.

Esta semana, la defensa solicitó una reducción de la fianza, petición que fue rechazada por familiares de la víctima durante una audiencia judicial.

Aaron Cooley, hermano de Heather Marin, expresó temor de que el acusado pueda recuperar la libertad antes del juicio.

“Es un peligro para mi familia”, afirmó.

Cooley también aseguró que existía un historial de abuso dentro de la relación y que su hermana atravesaba problemas matrimoniales desde hacía años.

Los fiscales indicaron además que existen evidencias de episodios previos de violencia doméstica no denunciados, así como mensajes amenazantes que Robert Marin habría enviado a su esposa.

Documentos judiciales muestran que el acusado ya había enfrentado cargos relacionados con violencia doméstica en Ohio en 1994, además de un caso por alteración del orden en 1986.

La pareja estaba separada al momento del crimen

De acuerdo con los investigadores, Heather Marin ya no residía en la vivienda familiar al momento del ataque. Su hermano afirmó que ella acudió al lugar luego de recibir una llamada de su hija y escuchar gritos durante la conversación telefónica.

La policía sostiene que una discusión relacionada con la separación de la pareja pudo desencadenar el ataque fatal.

El caso continúa bajo proceso judicial mientras la familia de la víctima exige que el acusado permanezca detenido hasta el juicio.

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