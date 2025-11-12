“La peor pesadilla de cualquier padre”: abuela en estado de ebriedad atropella y mata a su nieto en Louisiana

Una tragedia estremeció a la comunidad de Slidell, Louisiana, el martes por la mañana, cuando una mujer atropelló y mató a su propio nieto de 5 años mientras se dirigía al trabajo.

La conductora, identificada como Kristen Anders, de 55 años, salía de su entrada a bordo de una GMC Yukon 2016 alrededor de las 7:00 a. m., cuando arrolló accidentalmente a su nieto, Carson Lawson, quien se encontraba esperando el autobús escolar frente a la vivienda.

El niño murió de inmediato debido a las graves heridas, según confirmó la Policía de Slidell.

Sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol

Las autoridades informaron que Anders mostraba signos de haber consumido alcohol y sedantes. Fue arrestada en el lugar y acusada de homicidio vehicular.

“Esta es la peor pesadilla de cualquier padre”, lamentó el jefe de policía Daniel Seuzeneau en una conferencia de prensa.

El oficial añadió que la tragedia ha impactado profundamente a los familiares y a la comunidad policial: “No solo perdieron a su precioso hijo de 5 años, sino que también deben enfrentar que la abuela esté ahora arrestada por el incidente. Es un golpe muy duro para todos”.

Un accidente devastador

Según el informe policial, la mujer detuvo el vehículo inmediatamente después de darse cuenta de lo ocurrido y ha estado cooperando plenamente con la investigación.

“Se puede afirmar con seguridad que no creo que ella supiera que el niño estaba delante del coche”, señaló Seuzeneau.

El accidente ocurrió a unas 28 millas al noreste de New Orleans.

La autopsia de Carson, quien acababa de cumplir 5 años en junio, está programada para finales de esta semana, informó la oficina del forense del condado.

Las autoridades continúan investigando los detalles del suceso y los niveles exactos de alcohol y sustancias en el organismo de Anders al momento del atropello.

“Esta situación es devastadora para todos los involucrados”, concluyó el jefe de policía.

Sigue leyendo:

–Sujeto mata al menos 10 al manejar sobre multitud en festejo de Año Nuevo en New Orleans

–Identifican al sospechoso del ataque en New Orleans como un estadounidense nacido en Texas

–Biden condena ataque en New Orleans: “No hay justificación para la violencia”