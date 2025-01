Sujeto mata al menos 10 al manejar sobre multitud en festejo de Año Nuevo en New Orleans

Al menos 10 personas murieron y 30 más resultaron heridas por un hombre que manejó un camión hacia la multitud en la popular calle Bourbon, en New Orleans, durante los festejos de Año Nuevo.

Dos policías fueron heridos y se encuentran hospitalizados en el enfrentamiento con el sospechoso, quien fue abatido.

El FBI liderará la investigaciones, indicaron las autoridades locales en New Orleans.

Aunque la alcaldesa LaToya Cantrell calificó el ataque como un “acto terrorista”, aunque en un inicio el FBI dijo que todavía no podía calificarse como tal, más tarde señaló que la indagatoria se investiga como un ataque terrorista.

“Esta mañana, un individuo condujo un automóvil contra una multitud en la calle Bourbon en New Orleans, matando a varias personas e hiriendo a docenas más”, dijo el FBI en un comunicado. “El sujeto luego se comunicó con la Policía local y ahora está fallecido. El FBI es la agencia de investigación principal y estamos trabajando con nuestros socios para investigar esto como un acto de terrorismo”.

En la zona del ataque se encuentran decenas de agentes de diversas divisiones policiacas, incluido el FBI, tras el ataque ocurrido alrededor de las 3:00 a.m.

El FBI lidera investigación en New Orleans. Crédito: Gerald Herbert | AP

La calle Bourbon es la más popular en New Orleans, debido a que es peatonal en algunos puntos y hay decenas de bares, restaurantes y tiendas.

Un nuevo publicado en la plataforma X, antes Twitter, muestra a algunas personas tendidas en la vía pública, mientras otras intentan ponerse a salvo y entender qué ocurrió.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también se sumó a la investigación.

En una conferencia de prensa, la jefa del Departamento de Policía de New Orleans, Anne Kirkpatrick, dijo que la mayoría de las víctimas son locales, no turistas, aunque no se han ofrecido detalles de sobre los muertos y heridos.