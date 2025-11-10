Mató a dos personas en Nuevo México tras recibir supuesto “mensaje encriptado de una cucaracha”

Un hombre de 25 años fue arrestado en Nuevo México tras presuntamente asesinar a dos personas a tiros dentro de una casa en Albuquerque, afirmando que lo hizo después de recibir un “mensaje encriptado” que le ordenaba matar, informaron las autoridades locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo informó que los agentes respondieron a una llamada el viernes poco antes de las 10:30 p. m. en una residencia del suroeste de Albuquerque, donde hallaron a dos hombres muertos por heridas de bala.

Dentro de la vivienda se encontraban además tres adultos y dos niños pequeños, quienes resultaron ilesos.

Los oficiales arrestaron en el lugar a Alexis Hernández, de 25 años, quien fue fichado el sábado por la mañana por dos cargos abiertos de asesinato en relación con el doble homicidio, según reportó el Albuquerque Journal.

“Tenía que matar”: la insólita versión del sospechoso

De acuerdo con la declaración jurada obtenida por el medio local, Hernández abrió la puerta a los agentes armado con una pistola y con un “sable del Cuerpo de Marines” colgado en la cadera.

El hombre, que se identificó como miembro de los Marines, admitió a la policía que había dos hombres muertos dentro de la casa y ofreció una versión incoherente de los hechos. Dijo creer que uno de ellos, a quien consideraba su amigo, lo estaba acosando e instalando cámaras ocultas en las lámparas.

Afirmó además haber recibido un “mensaje encriptado en una cucaracha” que le decía que “tenía que matar” a uno de los hombres. En su relato, aseguró también que escuchaba “voces espeluznantes” provenientes de los conductos de ventilación y que percibía “señales” de que debía actuar antes de ser atacado.

Disparó varias veces y regresó por más munición

Según la orden judicial, Hernández compró una pistola Glock “para protección” y, el viernes por la noche, abrió fuego contra los dos hombres luego de que estos lo llevaran a una habitación trasera. Dijo a los agentes que “temía por su vida”.

Presuntamente, disparó primero al propietario de la vivienda en la cabeza y luego al segundo hombre en la cocina. Después salió a su vehículo, recargó munición y volvió a ingresar para dispararles nuevamente.

En su testimonio, Hernández indicó que los dos niños presentes presenciaron los disparos, pero aseguró que no tenía intención de hacerles daño.

La Oficina del Sheriff continúa investigando los hechos y los motivos detrás del ataque. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas.

Las autoridades señalaron que el acusado podría enfrentar cargos adicionales conforme avance la investigación.

