“Cállate, maldito imbécil”, le exige el Comité Nacional Demócrata al republicano Stephen Miller

El Comité Nacional Demócrata (DNC) encendió las redes sociales con un mensaje lleno de furia dirigido hacia Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, quien inicialmente se atrevió a criticar a uno de sus miembros.

El republicano a quien se le atribuye manejar los hilos de la política al interior de la Casa Blanca definió en redes sociales al demócrata James Talarico, aspirante al Senado por Texas, como un político transgénero.

“Los demócratas hicieron historia en Texas al nominar a su primer candidato transgénero al Senado”, escribió.

Todo surgió a partir de que, entre las propuestas del demócrata de 37 años destaca la defensa a los derechos de la comunidad LGTB+.

Gracias a ello, el también aspirante a pastor ganó el respaldo de dicho sector dejando en claro que será un complicado adversario a derrotar en la boleta, pues además se ha mostrado en contra del extremismo en la política antiinmigrante impulsada por el gobierno de Washington.

A Stephen Miller se le atribuye la política antiinmigrante promovida por Donald Trump. (Crédito: Roberto Schmidt / AP)

Al enterarse del comentario despectivo del funcionario de la Casa Blanca, el DNC le dirigió una frase lapidaria.

“Cállate, maldito imbécil”, escribió en sus cuentas habilitadas en redes sociales la organización que rige al Partido Demócrata.

Aunque corta, la frase caló hondo en Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca y, durante una entrevista concedida al programa “The Ingraham Angle” —el cual transmite la cadena de televisión Fox News— responsabilizó al Partido Demócrata de enarbolar a la violencia como uno de sus pilares.

“Esta es la misma retórica política violenta que está llevando a la gente a dispararse, ya sea en la cena de corresponsales de la Casa Blanca o con el presidente Trump en Butler”, externó haciendo referencia a los intentos de asesinato que ha sufrido el presidente Trump.

En medio de esta guerra de declaraciones, el demócrata James Talarico, enfrentará en noviembre al republicano Ken Paxton, fiscal general de Texas.

“Muchos de los partidarios del presidente en Texas se sienten desilusionados con este extremismo y esta corrupción que encarnan políticos como Ken Paxton. Por lo tanto, tenemos una verdadera oportunidad de construir una gran coalición de demócratas, independientes y republicanos que están hartos”, señaló el tejano que en las primarias sorpresivamente derrotó a Jasmine Crockett.

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