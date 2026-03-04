Kamala Harris opta por cambiar de candidato en la carrera por el Senado en Texas

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, cambió de candidato en la carrera por el Senado en Texas y después de inicialmente haber respaldo a Jasmine Crockett, congresista por Dallas; ahora se inclina por James Talarico, representante por Austin.

Previo a que arrancaran las primarias demócratas, la californiana de 61 años anunció públicamente su apoyo a las aspiraciones de la abogada de Musiri encargada de copresidir su campaña en busca de la Casa Blanca.

“Texas tiene la oportunidad de enviar a una luchadora como Jasmine Crockett al Senado de Estados Unidos. Jasmine tiene la experiencia y el historial necesarios para exigir responsabilidades a Donald Trump y a sus multimillonarios compinches”, indicó Harris a través de un mensaje grabado.

Con un respaldo de esa magnitud se proyectaba que la representante Crockett superaría a sus colegas James Talarico y Ahmad Hassan.

Sin embargo, las propuestas de campaña de la controversial afroamericana que se ha atrevido a cuestionar en varias ocasiones las políticas promovidas por Donald Trump no compaginaron con las necesidades de los votantes y terminó siendo derrotada por los conceptos de Talarico, aspirante a convertirse en pastor.

Al ver que los números no la respaldaban, Jasmine Crockett aceptó su derrota y de inmediato ofreció colaborar con su oponente para tratar de arrebatarle a los republicanos un escaño en el Senado de Texas.

“Texas está a punto de volverse demócrata y debemos permanecer unidos porque esto va más allá de una sola persona. Se trata del futuro de los 30 millones de tejanos y de que Estados Unidos vuelva a la senda correcta.

James Talarico ahora cuenta con el apoyo de Kamala Harris para tratar de ganar un escaño al Senado en Texas. (Crédito: Brenda Bazán / AP)

Tras las primarias, los demócratas debemos unirnos en torno a nuestros candidatos y ganar. Me comprometo a hacer mi parte y seguiré trabajando para elegir demócratas en todas las elecciones”, escribió la congresista de 44 años en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Mediante un comunicado, Kamala Harris también se comprometió a respaldar la propuesta de James Talarico en la travesía que le aguarda para tratar de imponerse en un estado donde, desde hace años, los demócratas dejaron de pesar en la boleta.

“Felicito a James Talarico por su victoria y por la inspiradora campaña que sigue desarrollando. Aprecio que defienda la renovación cívica que nuestro país necesita. Le ofrezco todo mi apoyo en los próximos meses”, indica parte de la misiva.

Para la mujer con aspiraciones a gobernar a la nación, este es el segundo fracaso que registra una aspirante a la cual optó por respaldar, pues la primera fue Aftyn Behn, representante de Tennessee, quien en diciembre perdió por más de nueve puntos frente al republicano Matt Van Epps.

