Steve Toth derrota a Dan Crenshaw en las primarias de Texas

Steve Toth venció a Crenshaw con apoyo de Ted Cruz y críticas por falta de lealtad a Trump

Dan Crenshaw es derrotado por Steve Toht en las primarias republicanas. Crédito: Jacquelyn Martin, | AP

Por  Maribel Velázquez

El representante estatal Steve Toth derrotó al congresista Dan Crenshaw en la contienda por el Distrito 2 de la Cámara de Representantes, siendo esta una de las sorpresas más grandes de las primarias republicanas de 2026 en Texas.

Crenshaw, ex Navy SEAL y figura nacional desde su elección en 2018, buscaba su quinto término en un distrito fuertemente rojo que abarca partes del norte de Houston, The Woodlands y Conroe. Sin embargo, enfrentó una campaña feroz desde la derecha del partido que lo acusó de ser un “RINO” por sus críticas pasadas a Donald Trump, especialmente por no alinearse completamente con las narrativas sobre las elecciones de 2020 y por posiciones independientes en temas como inmigración y gasto federal.

Un factor clave fue la ausencia del apoyo de Trump, algo inusual para un incumbente republicano en Texas. Trump no respaldó a Crenshaw —el único congresista GOP texano sin su apoyo en estas primarias—. En contraste, Toth recibió el respaldo del senador Ted Cruz, quien lo presentó como un “luchador inquebrantable” y un verdadero conservador que “predica con el ejemplo”. Cruz apareció en anuncios y eventos destacando la supuesta falta de lealtad de Crenshaw al presidente y al movimiento conservador.

Toth, miembro del ala dura del Partido Republicano en la Cámara de Texas, centró su campaña en retratar a Crenshaw como demasiado conservador para el distrito. También lo acusó de no defender con suficiente fuerza la agenda de Trump en temas de seguridad fronteriza y reducción de gasto.

Toth declaró victoria y prometió representar “valores conservadores auténticos” en Washington.

