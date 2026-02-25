Republicano Dan Crenshaw elogia a Omar García Harfuch y destaca cooperación México–EE.UU. contra cárteles

El congresista republicano Dan Crenshaw volvió a reconocer el papel del Gobierno de México en la lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico, destacando especialmente el trabajo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a quien calificó como un “hombre de verdad” y un aliado clave en los esfuerzos binacionales contra el crimen organizado.

Crenshaw subrayó su cercanía con el funcionario mexicano y destacó su compromiso personal frente a la violencia del crimen organizado.

“Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad de México, es un buen amigo mío. Lo he conocido a lo largo de los años, y puedo asegurarles esto: se toma en serio la lucha contra los cárteles”. Lo anterior debido a que en 2020, el cártel de “El Mencho” intentó asesinar al funcionario a plena luz del día y fracasó. “Y en lugar de ceder, Omar redobló sus esfuerzos. Eso dice algo sobre su carácter. Para él, esta no es una política abstracta. Es algo personal. Lo ha vivido y lo ha sobrevivido”.

We are at a turning point in Mexico.@OHarfuch, Mexico’s head of internal security, is a good friend of mine. I’ve gotten to know him over the years, and I can tell you this: he’s serious about taking on the cartels.



In 2020, El Mencho’s cartel tried to assassinate him in broad… pic.twitter.com/okklkONzmn — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) February 26, 2026

Crenshaw sostuvo que el liderazgo de García Harfuch ha sido clave para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, especialmente ante el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, sustancia que ha provocado una grave crisis de salud pública en Estados Unidos.

“Ahora estamos presenciando una cooperación más profunda entre Estados Unidos y México que la que hemos visto en mucho tiempo. Y cuando hay personas al mando que han visto esta amenaza de frente y se han negado a ceder, es entonces cuando se hace posible un verdadero progreso”.

No es la primera vez que elogia al actual gobierno mexicano, ya en una situación similar, e 2025. el legislador republicano reconoció a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por las acciones emprendidas por su administración contra las organizaciones criminales. Señaló que las actuales autoridades mexicanas muestran mayor disposición para enfrentar el tráfico de fentanilo y el poder de los cárteles.

En ese momento, Crenshaw contrastó el escenario que se vivía con visitas anteriores a México, incluso, durante un viaje oficial criticó al ahora exmandatario Andrés Manuel López Obrador por minimizar la responsabilidad de los cárteles mexicanos en la producción y tráfico de fentanilo.

Desde el Congreso estadounidense, Crenshaw ha impulsado posturas más firmes contra los cárteles mexicanos, incluso propuso clasificarlos como organizaciones terroristas, como finalmente sucedió. En ese contexto, ha señalado que la cooperación efectiva con México depende de que existan autoridades comprometidas con combatir frontalmente a estas estructuras criminales.