Policía responde a emergencia por posible tirador activo en Centro Islámico de San Diego
Las autoridades confirmaron que "la amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada", mientras decenas de agentes se mantienen desplegados en la zona
El Departamento de Policía de San Diego informó este lunes que respondió a un reporte de presunto tirador activo en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el vecindario de Clairemont.
A través de redes sociales, las autoridades pidieron al público mantenerse alejado del área mientras equipos de emergencia trabajaban en la escena.
La amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada
El Departamento de Policía de San Diego señaló que comenzó a recibir reportes sobre un incidente armado en la mezquita situada en el 7050 de Eckstrom Avenue, cerca de Balboa Avenue.
Poco después, la policía confirmó que el operativo seguía “activo pero contenido”, mientras decenas de agentes, unidades SWAT y personal de emergencias permanecían desplegados en la zona.
Finalmente, las autoridades confirmaron que “la amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada”, sin dar más detalles.
Videos difundidos por medios locales mostraron a personas saliendo del edificio escoltadas por oficiales, algunas tomadas de las manos, mientras las autoridades establecían un perímetro de seguridad.
Además, estudiantes de escuelas cercanas fueron evacuados como medida preventiva. Las autoridades habilitaron un centro de reunificación para familias en la iglesia San Diego Clairemont Seventh-day Adventist Church, ubicada en Hathaway Street.
La Patrulla de Caminos de California también confirmó el cierre de las rampas de acceso norte y sur de la Interestatal 805 hacia Balboa Avenue debido al operativo policial.
Autoridades estatales monitorean el incidente
El alcalde de San Diego, Todd Gloria, afirmó que seguía recibiendo actualizaciones constantes sobre la situación y aseguró que el personal de emergencia trabajaba para “proteger a la comunidad y asegurar el área”.
Por su parte, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, informó que el mandatario fue notificado sobre el incidente y que la Oficina de Servicios de Emergencia del estado coordina acciones con las fuerzas locales.
El Centro Islámico San Diego es considerado la mezquita más grande del condado y se encuentra junto a la Interestatal 805.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si el sospechoso fue detenido ni han revelado detalles sobre las circunstancias exactas del tiroteo.