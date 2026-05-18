Policía responde a emergencia por posible tirador activo en Centro Islámico de San Diego

El Departamento de Policía de San Diego informó este lunes que respondió a un reporte de presunto tirador activo en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el vecindario de Clairemont.

A través de redes sociales, las autoridades pidieron al público mantenerse alejado del área mientras equipos de emergencia trabajaban en la escena.

La amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada

El Departamento de Policía de San Diego señaló que comenzó a recibir reportes sobre un incidente armado en la mezquita situada en el 7050 de Eckstrom Avenue, cerca de Balboa Avenue.

Poco después, la policía confirmó que el operativo seguía “activo pero contenido”, mientras decenas de agentes, unidades SWAT y personal de emergencias permanecían desplegados en la zona.

Finalmente, las autoridades confirmaron que “la amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada”, sin dar más detalles.

The threat at the Islamic center has been neutralized.



Media staging has been established as the Northwest Corner of Lindbergh Park.



(4141 Ashford Street, SD, Ca, 92111)#SDPDPIO — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026

Videos difundidos por medios locales mostraron a personas saliendo del edificio escoltadas por oficiales, algunas tomadas de las manos, mientras las autoridades establecían un perímetro de seguridad.

Además, estudiantes de escuelas cercanas fueron evacuados como medida preventiva. Las autoridades habilitaron un centro de reunificación para familias en la iglesia San Diego Clairemont Seventh-day Adventist Church, ubicada en Hathaway Street.

La Patrulla de Caminos de California también confirmó el cierre de las rampas de acceso norte y sur de la Interestatal 805 hacia Balboa Avenue debido al operativo policial.

BREAKING: Police are responding to reports of an active shooter at the Islamic Center of San Diego.



Authorities confirmed the situation is ongoing and are urging the public to avoid the area.



Officials have not yet confirmed whether there are any victims.@TheStoryFNC… pic.twitter.com/eMpxqCWfL5 — Fox News (@FoxNews) May 18, 2026

Autoridades estatales monitorean el incidente

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, afirmó que seguía recibiendo actualizaciones constantes sobre la situación y aseguró que el personal de emergencia trabajaba para “proteger a la comunidad y asegurar el área”.

Por su parte, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, informó que el mandatario fue notificado sobre el incidente y que la Oficina de Servicios de Emergencia del estado coordina acciones con las fuerzas locales.

>>@CAGovernor Gavin Newsom has been briefed on an evolving situation in Clairemont community of San Diego, near the Islamic Center.



The Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) is coordinating with local law enforcement.



We are grateful to the first responders on the… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) May 18, 2026

El Centro Islámico San Diego es considerado la mezquita más grande del condado y se encuentra junto a la Interestatal 805.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si el sospechoso fue detenido ni han revelado detalles sobre las circunstancias exactas del tiroteo.