Bobby Pulido gana primaria demócrata en Texas y desafiará a republicana Mónica de la Cruz

El cantante texano Bobby Pulido se impuso en la elección primaria de Texas, ganando el boleto para desafiar a la republicana Mónica de la Cruz en el Distrito 15.

El ganador del Grammy Latino se impuso con 67.5% de los votos, derrotando a Ada Cuéllar, quien obtuvo el 32.5%.

Suzan DelBene, presidenta del Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC), destacó a Pulido como un “ícono cultural” del sur del estado y como un “defensor de las familias” en su distrito.

“Los votantes conocen y confían en Bobby porque ha estado presente en esta comunidad durante décadas”, agregó DelBene. “No se puede decir lo mismo de Mónica De La Cruz, quien ha pasado años mintiéndoles. Bobby Pulido es la opción clara para los votantes del sur de Texas que desean enviar al Congreso a alguien que realmente sea una voz para sus valores”.

Además de cantante, Pulido, de 54 años, estudió ciencias políticas en San Antonio antes de lanzar su carrera musical hace más de tres décadas.

La contienda en noviembre entre Pulido y De la Cruz será una de las más llamativas, dada la inclinación republicana en el distrito, donde ella se impuso en 2024 con 57.1% de los votos, contra 42.9% obtenidos por la entonces candidata Michelle Vallejo.

Pulido nació y creció en Edinburg, Texas, donde aún reside con su esposa, indica la información de campaña.

“Es el orgulloso padre de cuatro hijos, criando a su familia en la misma comunidad que lo formó. Hijo de un trabajador agrícola convertido en músico, Bobby creció rodeado de los valores que definen al sur de Texas: trabajo duro, humildad, familia y fe”, agrega.

Además de cantante, Bobby Pulido es un pequeño empresario cuya experiencia lo motivo a buscar una posición en el Congreso, tras lidiar “con los desafíos que enfrentan tantos emprendedores del Valle”.