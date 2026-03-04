Gina Hinojosa y Greg Abbott se enfrentarán por la gobernatura de Texas

Texas ya tiene duelo definido rumbo a la elección por la gubernatura en 2026. La demócrata Gina Hinojosa se alzó con la nominación de su partido y enfrentará en noviembre al actual gobernador, Greg Abbott, quien busca un cuarto mandato consecutivo.

Hinojosa logró consolidarse como la apuesta demócrata tras una primaria en la que centró su mensaje en la necesidad de “recuperar Texas” y ofrecer una alternativa al liderazgo republicano. Su candidatura conecta con una base que busca un giro en temas como educación pública, acceso a servicios y políticas estatales que han marcado el tono de los últimos años bajo la administración de Abbott.

De origen latino y nacida en el Valle del Río Grande, Hinojosa construyó su carrera política a partir de una causa personal: la amenaza de cierre de la escuela primaria de su hijo debido a recortes presupuestarios. Lejos de quedarse al margen, organizó a padres de familia y decidió competir en 2012 por un lugar en la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Austin. Ganó la elección y desde ahí impulsó esfuerzos para mantener abiertas escuelas públicas en su comunidad.

Tres años después fue elegida presidenta de la Junta Escolar, reforzando su perfil como defensora de la educación pública. Esa narrativa —la de una madre que dio el salto a la política para proteger a su comunidad— se convirtió en una pieza central de su campaña estatal.

Su eslogan, “No te dejes”, resume el tono combativo con el que busca atraer no solo a demócratas, sino también a votantes desencantados con la administración actual.

Del lado republicano, Abbott avanzó sin sobresaltos en su propia primaria y llega a la elección general con la ventaja de la estructura estatal y la experiencia de tres mandatos. Sin embargo, la contienda de noviembre pondrá a prueba el peso del electorado urbano y latino en un estado que, aunque históricamente republicano, muestra dinámicas demográficas cambiantes.

