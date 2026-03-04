Talarico da la sorpresa y derrota a Crockett en las primarias demócratas

El legislador estatal James Talarico se impuso este martes en una de las primarias demócratas más seguidas en Texas al vencer a la congresista Jasmine Crockett en la contienda por la candidatura al Senado federal.

Talarico, de 36 años, exprofesor y seminarista presbiteriano, lanzó su candidatura en septiembre de 2025 con un perfil relativamente bajo fuera de su distrito. Sin embargo, logró posicionarse rápidamente entre votantes demócratas al colocar su fe en el centro de su discurso político, una estrategia poco común en el ala progresista del partido en Texas.

Crockett, por su parte, llegaba con mayor reconocimiento público como congresista federal y con presencia mediática consolidada. Aun así, la contienda se volvió competitiva conforme avanzó la campaña. Talarico ganó visibilidad adicional cuando el conductor de The Late Show, Stephen Colbert, reveló que no se le permitió entrevistarlo en su programa. La entrevista terminó publicada en YouTube y acumuló millones de reproducciones, dándole al texano una exposición nacional inesperada.

Con el triunfo, Talarico se convierte en el abanderado demócrata rumbo a las elecciones de noviembre, donde enfrentará al candidato republicano que surja de la segunda vuelta del 26 de mayo. En esa contienda se medirán el senador John Cornyn y el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

La elección general será clave en un estado que históricamente ha favorecido a los republicanos, pero donde los demócratas buscan un gran cambio.

