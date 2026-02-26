Kamala Harris deja en el aire la opción de volver a postularse a la presidencia

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, acepta que aún no ha tomado una decisión sobre volver a postularse a no a la presidencia en 2028.

El hecho de publicar un libro sobre su campaña electoral de 2024, donde fracasó en el intento de convertirse en la primera mujer en gobernar a Estados Unidos, y el anuncio de la reactivación de sus cuentas KamalaHQ en redes sociales, fueron señales interpretadas por los seguidores de la demócrata afroamericana como un primer avance para ubicarse a la cabeza de las preferencias electorales.

No obstante, durante una entrevista concedida a la escritora y podcaster Sharon McMahon, la mujer más importante en la Casa Blanca durante la administración Biden, reconoció que todavía se encuentra analizando cuál sería la mejor alternativa para su trayectoria en la política, así que pensar en una nueva aventura rumbo a la Casa Blanca aún está fuera de su agenda.

“Aún no lo he decidido. Podría hacerlo”, expresó dejando abierta la puerta a la especulación como ya lo hizo el año pasado, cuando algunos analistas llegaron a considerarla como una posible alternativa para relevar a su compañero Gavin Newsom.

Kamala Harris es consciente de que su popularidad en las encuestas no la coloca como la demócrata mejor posicionada para otra vez convertirse en candidata demócrata presidencial. (Crédito: Gene J. Puskar / AP)

Sin embargo, después de medir bien el terreno y al percatarse de que entre la ciudadanía todavía permanecía fresco el recuerdo de su caída en las urnas frente al poder de Donald Trump, pues los resultados de algunas encuestas no le garantizaban ser plena favorita para convertirse en mandataria de su estado natal, entonces anunció su declinación a participar en las elecciones estatales de este año.

“El libro trata sobre un período específico. Simplemente compartir con la gente la realidad de la experiencia y, con suerte, permitirles ver algo de sí mismos”, mencionó acerca de los acercamientos llevados a cabo con sus seguidores durante varios meses.

De hecho, definió a las presentaciones de su obra, como un plan para descubrir cuál es su situación real de los ciudadanos en varios puntos del país al ser gobernados por un político como Donald Trump a quien le reprocha haber incumplido con sus propuestas de campaña.

“Hay desinformación sobre quién tenía un plan de asequibilidad y, francamente, creo que uno de los grandes problemas que impactó el resultado de las elecciones fue que mi oponente les dijo a las personas el primer día que iba a bajar los precios y mintió”, enfatizó.

Frente a dicho problema, exhortó a los estadounidenses a pelear por la democracia y, a través de su voto, permitir que se haga sentir este mismo año durante las elecciones intermedias.

“Nuestra democracia es como si tuviera una dualidad en su naturaleza. Por un lado, cuando una democracia está intacta y es fuerte, es muy poderosa y firme en la forma en que protege los derechos y las libertades de su gente. Es muy poderosa en ese sentido. También es muy frágil. Su poder depende de nuestra voluntad de luchar por él. Y lucharemos, porque debemos hacerlo”, concluyó.

