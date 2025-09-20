Kamala Harris describió a Donald Trump como “un estafador” por incumplir con una promesa de campaña

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, continúa generando controversia a través de un libro que está próximo a salir a la venta donde, entre otras cosas, describe a Donald Trump como un estafador debido al incumplimiento de una promesa presuntamente realizada cuando ambos contendían por ganar las elecciones.

En un apartado de “107 Days”, libro escrito por la demócrata californiana donde describe el corto periodo de campaña que realizó con el objetivo de lograr convertirse en la primera mujer en gobernar a la nación, asegura haber llamado a Trump después de enterarse que Ryan Wesley Routh había sido arrestado por presuntamente apuntarle a distancia con un rifle para tratar de asesinarlo mientras jugaba al golf en Florida.

Harris describe haberle solicitado a su personal contactar vía telefónica a su adversario político con quien asegura haber dialogado durante algunos minutos y, antes de concluir la llamada, supuestamente Trump prometió “bajar el tono de su retórica” para evitar enfadar a quienes no estaban de acuerdo con su manera de hacer política.

“Voy a bajarle el tono. Lo haré. Ya lo verán”, presuntamente señaló el republicano.

La exvicepresidenta también afirma haber recibido elogios por parte de un apenado rival comprometido a dejar de atacarla públicamente.

“Has hecho un gran trabajo, de verdad. Mi único problema es que me cuesta mucho enojarme contigo. Me pregunto: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo decir cosas malas de ti ahora?”, supuestamente expresó Donald Trump.

Durante sus 107 días de campaña, Kamala Harris gastó los más de $1,000 millones de dólares que consiguió de sus donantes. (Crédito: Ben Curtis / AP)

Sin embargo, el hombre que actualmente gobierna en Washington culpó a Kamala Harris y a la “retórica” del expresidente Joe Biden por incitar a la violencia en su contra.

“Su retórica está provocando que me disparen, cuando soy yo quien va a salvar al país, y son ellos los que están destruyendo el país, tanto desde dentro como desde fuera”, señaló horas después de que la policía arrestó al sujeto que deseaba al menos herirlo.

Al percatarse de que su oponente faltó al compromiso de ser menos agresivo en las declaraciones dirigidas a ella, Kamala Harris aseguró estar convencida de haber hablado con un personaje acostumbrado a manejar un doble discurso.

“Es un estafador. Se le da muy bien. Me había preparado para una conversación telefónica con Mr. Hyde, pero el Dr. Jekyll contestó la llamada”, escribió.

Sigue leyendo:

• Kamala Harris confiesa que Pete Buttigieg era su principal opción de compañero de fórmula

• Kamala Harris critica a Joe Biden en su libro por haberse postulado para buscar reelegirse

• Kamala Harris afirma que el sistema político estadounidense está roto