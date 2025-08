Kamala Harris afirma que el sistema político estadounidense está roto

Kamala Harris, exvicepresidenta estadounidense, está convencida que el sistema político estadounidense está roto y por ello se rehúsa a volver a ser parte de él al menos durante una temporada.

La demócrata de 60 años quien esta semana dio a conocer que no participaría en el proceso electoral de California para elegir nuevo gobernador el próximo año, concedió una entrevista para el programa de televisión “The Late Show”, donde señaló estar preocupada por la situación política que se vive en el país.

“Esa ha sido mi carrera y recientemente tomé la decisión de que, por ahora, no quiero volver al sistema. Creo que está roto.

Siempre creí que, por frágil que sea nuestra democracia, nuestros sistemas serían lo suficientemente fuertes para defender nuestros principios más fundamentales, y creo que ahora mismo no son tan fuertes como deberían ser”, expresó.

Sin referirse a alguien en específico, la afroamericana reconoció estar decepcionada al ver cómo quienes deberían defender al país de políticas que lo dañan pareciera que dejaron de hacerlo.

“Lo que no predije fue la capitulación. Quizás sea ingenua de mi parte, alguien que ha visto mucho que la mayoría de la gente no ve, pero creía que, en cierto modo, debería haber muchos, que se consideran guardianes de nuestro sistema y nuestra democracia y que simplemente capitularon. Y no lo vi venir. Mucha gente piensa que está aguantando la tormenta como excusa para ser ineficaces”, subrayó.

Kamala Harris había pronosticado lo que podría sucederle con las políticas impulsadas por Donald Trump. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Con respecto al destino que tomará su carrera, Kamala Harris reiteró su deseo de tomarse una pausa, la cual aprovechará para recorrer el país con el objetivo de detectar cuáles son las inquietudes de los ciudadanos.

“En este momento, en que la gente se ha desanimado, quienes tenemos la capacidad —como yo ahora mismo, al no estar en una oficina donde estoy haciendo campaña— debemos salir a hablarle y recordarle su poder.

Quiero recorrer el país, escucharla, hablar con las personas, y no quiero que sea una transacción donde les pida su voto”, externó.

En septiembre, Kamala Harris lanzará al mercado un libro titulado “107 días”, obra donde detalla todo lo que sucedió después de haberse convertido en el relevo de Joe Biden con el objetivo de hacer historia.

