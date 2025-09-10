Kamala Harris critica a Joe Biden en su libro por haberse postulado para buscar reelegirse

A pesar de que Kamala Harris se mostró respetuosa con Joe Biden hasta el final de su mandato presidencial, en el libro que la californiana escribió sobre su corta campaña en busca de gobernar desde la Casa Blanca, definió como una “imprudencia” la decisión del expresidente de postularse con el objetivo de reelegirse.

El 21 de junio del año pasado, después de que la cúpula del Partido Demócrata presionó a Biden para renunciar a sus aspiraciones de prolongar su estancia en Washington, el político de 82 años no tuvo más remedio que declinar.

Sin embargo, días después —antes de que se nombrara a su sucesor — públicamente anunció su respaldo a Kamala Harris para cederle la estafeta con el objetivo de derrotar a Donald Trump.

Desde entonces, la californiana de 60 años se esmeró en exaltar los logros de su jefe, esto al menos antes de presentar un adelanto de “107 Días”, obra escrita recientemente.

“De todos en la Casa Blanca, yo era quien estaba en peor posición para defender su renuncia. Sabía que le parecería increíblemente egoísta si le aconsejaba que no se presentara. Lo vería como una ambición descarada, quizás como una deslealtad venenosa, incluso si mi único mensaje fuera: No dejes que el otro gane”, indica Harris en un fragmento del libro.

Kamala Harris pretende sacudirse los nexos que todavía la ligan a Joe Biden, pues quizá volverá a contender por la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Más adelante, la exvicepresidenta abiertamente señala que, al estar en riesgo el futuro de los demócratas, permitir la postulación de Joe Biden fue “imprudencia”.

“Es decisión de Joe y Jill. Todos lo dijimos, como un mantra, como hipnotizados. ¿Fue gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia. Había demasiado en juego. Esta no era una decisión que debiera haber quedado en manos del ego, de la ambición individual. Debió haber sido más que una decisión personal”, enfatizó.

Harris también deja en claro en su libro estar convencida de la capacidad de Biden para gobernar sin ayuda de nadie por lo menos hasta que cumplió 81 años.

“Mucha gente quiere inventar una narrativa de una gran conspiración en la Casa Blanca para ocultar la enfermedad de Joe Biden. Aquí está la verdad, tal como la viví. Joe Biden era un hombre inteligente, con amplia experiencia y profundas convicciones, capaz de ejercer las funciones de presidente. A los 81 años, Joe se cansó. Fue entonces cuando su edad se hizo evidente en tropiezos físicos y verbales”, expone.

