“Donald Trump continúa mostrando un flagrante desprecio por el Estado de derecho”, afirma Kamala Harris

Ante la ola de violencia, la represión, los asesinatos de civiles y hasta el arresto de personas que se oponen a los operativos de detención de inmigrantes ocurridos en Minneapolis, Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, volvió a la carga en contra de Donald Trump.

Recientemente, el arresto del periodista Don Lemon, a quien las autoridades le atribuyen haber participado en una protesta en contra de lCE llevada a cabo en una iglesia en Minnesota, dio pie a que Kamala Harris manifestará su repudió a lo que considera es una política represiva empleada por el gobierno federal.

“La Primera Enmienda es una promesa fundamental para todos los estadounidenses: cada uno de nosotros tiene la libertad de hablar, de informar y de exigir cuentas a quienes están en el poder sin temor a represalias ni represalias.

Donald Trump y su administración están pisoteando una vez más nuestros derechos y libertades. Los periodistas Don Lemon y Georgia Fort cumplían con su deber de informar al pueblo estadounidense, y han sido arrestados por ello”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Se menciona que Kamala Harris podría volver a contender por la presidencia en 2028. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Desde hace un par de semanas, la tensión prevalece en la capital de Minnesota ante la presencia de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para efectuar operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal considerados peligrosos para el resto de la ciudadanía.

Las muertes a merced de agentes de Renee Nicole Good, madre de familia, y de Alex Pretti, enfermero de profesión, provocaron indignación en un sector de ciudadanos de Minneapolis y a raíz de ello surgieron protestas exigiendo la salida del DHS y ICE de Minnesota.

No obstante, el presidente de la nación ha descartado que vaya a posponer los operativos de detención, lo cual bajo la perspectiva de Kamala Harris es una afrenta, la cual no debería ser pasada por lato.

“Donald Trump continúa consolidando su poder y mostrando un flagrante desprecio por el Estado de derecho. Es otra afrenta a nuestros derechos y libertades, y debería alarmarnos e indignarnos”, enfatizó.

