“Donald Trump continúa mostrando un flagrante desprecio por el Estado de derecho”, afirma Kamala Harris
Kamala Harris le reprocha a Donald Trump su postura asumida frente a la ola de violencia desatada por los operativos de detención de personas en Minneapolis
Ante la ola de violencia, la represión, los asesinatos de civiles y hasta el arresto de personas que se oponen a los operativos de detención de inmigrantes ocurridos en Minneapolis, Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, volvió a la carga en contra de Donald Trump.
Recientemente, el arresto del periodista Don Lemon, a quien las autoridades le atribuyen haber participado en una protesta en contra de lCE llevada a cabo en una iglesia en Minnesota, dio pie a que Kamala Harris manifestará su repudió a lo que considera es una política represiva empleada por el gobierno federal.
“La Primera Enmienda es una promesa fundamental para todos los estadounidenses: cada uno de nosotros tiene la libertad de hablar, de informar y de exigir cuentas a quienes están en el poder sin temor a represalias ni represalias.
Donald Trump y su administración están pisoteando una vez más nuestros derechos y libertades. Los periodistas Don Lemon y Georgia Fort cumplían con su deber de informar al pueblo estadounidense, y han sido arrestados por ello”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.
Desde hace un par de semanas, la tensión prevalece en la capital de Minnesota ante la presencia de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para efectuar operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal considerados peligrosos para el resto de la ciudadanía.
Las muertes a merced de agentes de Renee Nicole Good, madre de familia, y de Alex Pretti, enfermero de profesión, provocaron indignación en un sector de ciudadanos de Minneapolis y a raíz de ello surgieron protestas exigiendo la salida del DHS y ICE de Minnesota.
No obstante, el presidente de la nación ha descartado que vaya a posponer los operativos de detención, lo cual bajo la perspectiva de Kamala Harris es una afrenta, la cual no debería ser pasada por lato.
“Donald Trump continúa consolidando su poder y mostrando un flagrante desprecio por el Estado de derecho. Es otra afrenta a nuestros derechos y libertades, y debería alarmarnos e indignarnos”, enfatizó.
